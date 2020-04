Facebook

Die fünfte Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise läuft. Unterdessen beträgt die Gesamtzahl aller in Österreich positiv getesteten Personen 14.325. In Kärnten sind bisher 388 Menschen, (Stand: Donnerstag, 7 Uhr) am Virus erkrankt, aktuell sind es 125 Infizierte, 255 Personen sind laut Gesundheitsministerium wieder genesen. In Kärnten sind acht Tode zu beklagen (Stand: Donnerstag, 7 Uhr), zwei in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Donnerstag, 16. April

Erste Hilfe leisten auch in Zeiten von Corona

In Zeiten von Corona sind Kärntner verunsichert: Wie leistet man Erste Hilfe, ohne sich in Gefahr zu bringen? Aber auch jetzt gilt: "Erste Hilfe ist einfach. Auch in unsicheren Zeiten kann rasches und richtiges Eingreifen Leben retten“, sagt Rotkreuz-Präsident Peter Ambrozy. Das Rote Kreuz gibt entsprechende Tipps.

Amateurfußball wird abgebrochen

Was die Kleine Zeitung exklusiv schon in der vergangenen Woche angekündigt hat, ist nun Realität. Der Amateurfußball wird mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Von der Regionalliga bis zur 1. bzw. 2. Klasse wird damit in dieser Saison nicht mehr gespielt. Das hat das ÖFB-Präsidium soeben einstimmig beschlossen. Das bedeutet, dass es keine Meister, Auf- und Absteiger gibt, aber auch keine Bonuspunkte für die kommende Saison.

Neuer Termin für Kärntner Seenvolksbegehren ist fix

Die Landeswahlbehörde hat am Mittwoch den neuen Termin für die Eintragungswoche des Kärntner Seenvolksbegehrens auf 7. bis 13. Juli gelegt. Abteilungsleiter Gerhard Jesernig bestätigte der APA den Termin, welchen die Initiatoren via Facebook bekanntgegeben hatten. Der ursprüngliche Termin im April war wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden.

Ziele des Volksbegehrens sind unter anderem ein Verkaufsverbot und Neubebauungsverbot für Seeufergrundstücke im Besitz des Landes oder der Gemeinden, die elektronische Erfassung aller Seeufergrundstücke in öffentlichem Besitz, die Widmung der Motorbootabgabe zum Ankauf von Seeufergrundstücken sowie Wegefreiheit an den Ufern der Kärntner Seen, wo Land oder Gemeinden Eigentümer sind.

Öffentlicher Verkehr wird schrittweise verstärkt

In einem Stufenplan wird Kärnten in den nächsten Wochen das Angebot im Öffentlichen Verkehr wieder schrittweise ausweiten. Das gibt heute Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig bekannt. „Seit dieser Woche werden die Beschränkungen durch die Bundesregierung wieder überlegt und schrittweise zurückgeführt. Darauf abgestimmt passen wir auch das Mobilitätsangebot an. Ziel ist es, das Verkehrsangebot wieder schrittweise an den Normalfahrplan anzunähern“, so der Landesrat. Dies erfolge in Abstimmung mit den Verkehrsbetrieben und den Lockerungsmaßnahmen der Bundesregierung. „Sehr bedarfsorientiert und mit der klaren Priorität auf all jene, die mit Bus und Bahn zur Arbeit fahren müssen“, betont Schuschnig.

Heute wurden bereits erste Schritte umgesetzt und der Fahrplan der Regionalbusse wurde gezielt erweitert. „Viele Berufspendlerinnen und -pendler sowie ihre betreuungspflichtigen Kinder sind seit dieser Woche wieder auf den Öffentlichen Verkehr angewiesen. Wir haben nun in einem ersten Schritt das Angebot an wichtigen Pendlerstrecken zu stark frequentierten Tageszeiten wieder verstärkt“, berichtet Schuschnig.

Livestream mit Chefredakteurin Gössinger zum Nachschauen

Im Kleine-Livestream gab Kleine-Chefredakteurin Antonia Gössinger Antworten auf Fragen von Wirtschaftsredakteur Uwe Sommersguter über die Corona-Krise.

Was hat geöffnet?

Geschäfte & Co. Was alles offen bleibt: Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Greißler, Bäckereien, Fleischhauer

Drogerien

Apotheken

Geschäfte, die medizinische Produkte und Heilbehelfe anbieten

Gesundheits- und Pflegedienste

Verkaufsstellen von Tierfutter

Agrarhandel

Tankstellen

Sicherheits- und Notfallprodukte sowie Wartung

Banken

Post und Telekommunikation

Lieferdienste (Amazon, DHL & Co)

Handyshops

Reinigung/Hygiene

Öffentlicher Verkehr

Trafiken und Zeitungskioske

Wartung kritischer Infrastruktur

Notfall-Dienstleistungen Was generell geschlossen wird (bzw. bereits geschlossen ist): Schuh- und Textilgeschäfte

Buchhandel

Elektrogeschäfte

Sportartikelhändler

Baumärkte

Friseure

Fußpflege

Fitnessstudios

Opernhäuser, Theater, Museen

die meisten Kinos

Universitäten und Hochschulen

Büchereien und Bibliotheken

Schulen (gestaffelt)