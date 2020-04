++ Heute werden mehr Schüler zur Betreuung erwartet ++ Coronakrise verstärkt Drogenproblem ++ Was ist mit dem Vierbergelauf ++ 164 Tests nach Verdachtsfall in Pflegeheim ++ Alle Entwicklungen des Tages aus Kärnten und Osttirol lesen Sie hier live.

Die fünfte Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise läuft. Unterdessen beträgt die Gesamtzahl aller in Österreich positiv getesteten Personen 14.185. In Kärnten sind 386 Menschen (Stand: Dienstag, 16 Uhr) am Virus erkrankt, 250 Personen sind wieder genesen, heißt es vom Land Kärnten. In Kärnten zu beklagen (Stand: Dienstag), zwei in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Mittwoch, 15. April

Schutzmasken für Schüler und Lehrer

Heute, Mittwoch, ist der erste "Schultag" nach den Osterferien. Wobei Schultag - coronabedingt - natürlich übertrieben ist. Experten erwarten, dass nun wieder mehr Kinder zur Betreuung in die Schulen kommen. Vor allem deshalb, weil seit Dienstag wieder mehr Eltern arbeiten müssen. Das Land empfiehlt allen Schüler und Lehrerern, Schutzmasken zu tragen. Einige Mund- und Nasenschutzmasken sollen verteilt werden. Auch in Kinderbetreeungseinrichtungen gibt es Masken für die Betreuer.

Coronakrise verstärkte Drogenproblem

Weil der Zugang zu Drogen jetzt schwieriger ist, steigt der so gefährliche Mischkonsum. Hilfe für Suchtkranke gibt es weiterhin. Aber Polizei und Drogenberater fürchten, dass drogenabhängige Menschen vermehrt zu selbst gemixten Cocktails greifen könnten. Was schlimme Folgen haben könnte.



Vierbergelauf kann nicht abgesagt werden

Offiziell absagen kann man den Vierbergelauf nicht, weil es keinen Veranstalter gibt. Ruf nach Sperren der Zufahrtsstraßen wird laut. Kirche wird keine Andachten feiern und die Feuerwehr darf nicht ausschenken. Es wird befürchtet, dass einige Menschen trotz Corona nicht zu stoppen sein werden,

164 Tests in Pflegeheim nach Verdachtsfall

In einem Pflegeheim im Bezirk Villach-Land wurden nach einem Verdachtsfall alle Bewohner sowie das gesamte Personal auf Covid-19 getestet. Wie das Land Kärnten bekannt gibt, waren alle Tests negativ.

Weiterer Todesfall in Kärnten

In der Nacht auf Dienstag ist in Kärnten erneut ein Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Dabei handelt es sich um eine 56-jährige Frau, die mit Vorerkrankungen intensivmedizinisch betreut wurde. Insgesamt sind damit in unserem Bundesland neun Personen am Coronavirus gestorben. Vier von ihnen am Osterwochenende. Die meisten von ihnen hatten schwere Vorerkrankungen und waren bereits in (intensiv)medizinischer Betreuung.

