++ Heute werden mehr Schüler zur Betreuung erwartet ++ Coronakrise verstärkt Drogenproblem ++ Alle Team Österreich Tafeln ab 18. April in Kärnten geöffnet ++ 164 Tests nach Verdachtsfall in Pflegeheim ++ Alle Entwicklungen des Tages aus Kärnten und Osttirol lesen Sie hier live.

Die fünfte Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise läuft. Unterdessen beträgt die Gesamtzahl aller in Österreich positiv getesteten Personen 14.286. In Kärnten sind 399 Menschen (Stand: Mittwoch, 12 Uhr) am Virus erkrankt, 263 Personen sind wieder genesen, heißt es vom Land Kärnten. In Kärnten sind neun Tode zu beklagen (Stand: Dienstag), zwei in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Mittwoch, 15. April

Kinderanwältin fordert die Öffnung der Spielplätze

Die Kärntner Kinder- und Jugendanwältin appelliert, alle Spielplätze bei Wohnanlagen wieder zu öffnen. Sie hat viele Beschwerden verzweifelter Eltern. Da sei eine kreative Lösung gefragt, fordert Astrid Liebhauser. "Die Kinder sind jetzt schon die fünfte Woche zu Hause, sie brauchen die Spielfläche im Freien. Das ist ein Grundbedürfnis der Kinder", sagt die Juristin.



180.000 Euro für die Kärntner Wirtschaft

Mit einer „WKOsteraktion“ hat die Wirtschaftskammer das Kärntner Ostergeschäft angekurbelt: Wer bis Montag einen Gutschein von einem heimischen Betrieb schenkte, bekam 20 Prozent zurück. "Vom Erfolg bin ich überwältigt: Die Kärntnerinnen und Kärntner haben bis gestern Gutscheine im Wert von 180.000 Euro gekauft. Dafür danke ich im Namen der Kärntner Wirtschaft sehr herzlich", freute sich Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl.



Corona-Todesfälle von neun auf acht in Kärnten korrigiert

Wie das Land Kärnten mitteilt, wird die Zahl der Corona-Todesfälle in Kärnten heute, Mittwoch, von neun auf acht korrigiert. Grund dafür ist, dass eine Person nicht als bestätigter Corona-Fall, sondern als Corona-Verdachtsfall verstorben sei. Der durchgeführte Test war negativ, fälschlicherweise erfolgte die Meldung als Corona-Todesfall.

Alle Team Österreich Tafeln ab 18.04. in Kärnten wieder geöffnet

Ab diesem Wochenende sind alle Team Österreich Tafeln in Kärnten wieder geöffnet. Am 18. April starten auch Völkermarkt, Villach und Klagenfurt wieder. Aufgrund der derzeitigen Situation wurde die Ausgabe der Team Österreich Tafeln kurzzeitig ausgesetzt. Mit 4. April starteten die Ausgaben in Wolfsberg, St. Veit/Glan, sowie Althofen, Spittal/Drau, Hermagor und Feldkirchen wieder.

"Die Abläufe bei den Ausgabestellen sind an die derzeitige Situation angepasst worden. Die Klientinnen und Klienten werden gebeten, sofern sie selbst zur Ausgabestelle kommen, unbedingt darauf zu achten, 1-2m Mindestabstand zu anderen Menschen einzuhalten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser wird auch vor Ort bereitgestellt. Es werden überall Lebensmittelpakete vorab hergerichtet, um die Verweildauer bei den Ausgaben zu kurz wie möglich zu halten“, erläutert Kärntens Rotkreuz-Präsident Peter Ambrozy.

Chefredakteurin Antonia Gössinger analysiert im Live-Stream

Im Kleine-Livestream heute ab 14.15 Uhr gibt Kleine-Chefredakteurin Antonia Gössinger Antworten auf Fragen von Uwe Sommersguter. Wie zum Beispiel: Welche Schwächen bzw. Probleme sind in den ersten vier Krisenwochen deutlich geworden? Welche Konsequenzen sind für das schon massiv verschuldete Kärnten zu erwarten, wo wird nach der Krise gespart werden müssen?

Gebührenpflicht bleibt bis 2. Mai ausgesetzt

Wegen der Corona-Krise waren in den letzten Wochen die Kurzparkzonen und die Gebührenpflicht in Klagenfurt aufgehoben. Die Gebührenpflicht bleibt vorerst bis einschließlich 2.Mai weiter ausgesetzt, aber ab Donnerstag, den 16. April, gilt wieder die zeitliche Begrenzung der Parkdauer mit drei Stunden. Ganz genau erläutert: in jenen Kurzparkzonen, wo sonst Gebührenpflicht gilt, darf man ab Donnerstag wieder nur längstens drei Stunden parken. Die Ankunftszeit ist mit einer Parkuhr oder einem Zettel anzuzeigen. Bezahlt werden muss bis einschließlich 2. Mai nichts.



Zahl der Genesenen steigt in Osttirol

Beruhigende Nachrichten gibt es aus Osttirol: Es gibt zwar eine Neuinfektion im Lienzer Talboden, doch die Zahl der Genesenen insgesamt steigt weiter.

Viele Rechtsfragen rund um die Corona-Krise

Was ist bei der Absage einer Hochzeit zu beachten? Kann eine Kündigung, die man in der Corona-Krise unterschrieben hat, rückgängig gemacht werden? Was tun, wenn ich meine Kreditraten wegen Verlusts des Arbeitsplatzes nicht mehr zahlen kann? Kärntens Rechtsanwälte sind derzeit mit vielen Rechtsfragen rund um die Corona-Krise konfrontiert. Hier beantworten sie einige der Themen.

Milizsoldaten sind für den Einsatz bereit

Erstmals in der Geschichte des Bundesheeres werden Reservesoldaten für einen dreimonatigen Assistenzeinsatz einberufen. Die Milizsoldaten rücken für den Einsatz in Sachen Corona ein. Oberst Markus Mikosch (56) kommandiert das Jägerbataillon Kärnten.

Schutzmasken für Schüler und Lehrer

Heute, Mittwoch, ist der erste "Schultag" nach den Osterferien. Wobei Schultag - coronabedingt - natürlich übertrieben ist. Experten erwarten, dass nun wieder mehr Kinder zur Betreuung in die Schulen kommen. Vor allem deshalb, weil seit Dienstag wieder mehr Eltern arbeiten müssen. Das Land empfiehlt allen Schüler und Lehrern, Schutzmasken zu tragen. Einige Mund- und Nasenschutzmasken sollen verteilt werden. Auch in Kinderbetreeungseinrichtungen gibt es Masken für die Betreuer.

Coronakrise verstärkte Drogenproblem

Weil der Zugang zu Drogen jetzt schwieriger ist, steigt der so gefährliche Mischkonsum. Hilfe für Suchtkranke gibt es weiterhin. Aber Polizei und Drogenberater fürchten, dass drogenabhängige Menschen vermehrt zu selbst gemixten Cocktails greifen könnten. Was schlimme Folgen haben könnte.



Vierbergelauf kann nicht abgesagt werden

Offiziell absagen kann man den Vierbergelauf nicht, weil es keinen Veranstalter gibt. Ruf nach Sperren der Zufahrtsstraßen wird laut. Kirche wird keine Andachten feiern und die Feuerwehr darf nicht ausschenken. Es wird befürchtet, dass einige Menschen trotz Corona nicht zu stoppen sein werden.

164 Tests in Pflegeheim nach Verdachtsfall

In einem Pflegeheim im Bezirk Villach-Land wurden nach einem Verdachtsfall alle Bewohner sowie das gesamte Personal auf Covid-19 getestet. Wie das Land Kärnten bekannt gibt, waren alle Tests negativ.

Weiterer Todesfall in Kärnten

In der Nacht auf Dienstag ist in Kärnten erneut ein Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Dabei handelt es sich um eine 56-jährige Frau, die mit Vorerkrankungen intensivmedizinisch betreut wurde. Insgesamt sind damit in unserem Bundesland neun Personen am Coronavirus gestorben. Vier von ihnen am Osterwochenende. Die meisten von ihnen hatten schwere Vorerkrankungen und waren bereits in (intensiv)medizinischer Betreuung.

