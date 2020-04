++ Mann starb in der Nacht auf Montag ++ Landeshauptmann denkt an probeweise Öffnung der Schulen ++ Alle Entwicklungen des Tages aus Kärnten und Osttirol lesen Sie hier live.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die vierte Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise läuft. Unterdessen beträgt die Gesamtzahl aller in Österreich positiv getesteten Personen 13.942. In Kärnten sind 385 Menschen (Stand: Montagmittag) am Virus erkrankt, 227 Personen sind wieder genesen, heißt es vom Land Kärnten. In Osttirol sind bisher 140 Menschen erkrankt. Acht Todesopfer sind in Kärnten zu beklagen (Stand Montag), zwei in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Dienstag, 14. April



Probeweise Öffnung der Schulen im Mai?

Landeshauptmann Peter Kaiser kann sich für Kärnten eine testweise Öffnung der Schulen im Mai vorstellen. Er denkt dabei an eine regional unterschiedliche Vorgehensweise. "Es würde Sinn machen, etwa in Ländern mit geringeren Fallzahlen probeweise einige Bereiche hochzufahren", so Kaiser mit Verweis auf die vergleichsweise geringe Zahl der Coronafälle in Kärnten. Denkbar sei das etwa bei der Öffnung von Schulen. "Das könnte man in einer Region versuchen, um dann auch zu analysieren, wie sich das entwickelt", sagte Kaiser. "Ein Hochfahren der Wirtschaft bedeutet ja auch, dass wieder mehr Betreuungseinrichtungen für Kinder benötigt werden."

Ein weiterer Corona-Todesfall in Kärnten

Im Klagenfurter Klinikum ist in der Nacht von Sonntag auf heute, Montag, ein weiterer Corona-Patient verstorben. Es handelt sich dabei um einen 78-jährigen Mann mit schwerwiegenden Vorerkrankungen, der in den vergangenen 14 Tagen intensivmedizinisch betreut wurde. Das gab das Land Kärnten am Ostermontag bekannt. Somit gibt es in Kärnten nun offiziell acht Corona-Todesfälle.

Die Ereignisse vom Montag zum Nachlesen.

Was hat geöffnet?

Geschäfte & Co. Was alles offen bleibt: Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Greißler, Bäckereien, Fleischhauer

Drogerien

Apotheken

Geschäfte, die medizinische Produkte und Heilbehelfe anbieten

Gesundheits- und Pflegedienste

Verkaufsstellen von Tierfutter

Agrarhandel

Tankstellen

Sicherheits- und Notfallprodukte sowie Wartung

Banken

Post und Telekommunikation

Lieferdienste (Amazon, DHL & Co)

Handyshops

Reinigung/Hygiene

Öffentlicher Verkehr

Trafiken und Zeitungskioske

Wartung kritischer Infrastruktur

Notfall-Dienstleistungen Was generell geschlossen wird (bzw. bereits geschlossen ist): Schuh- und Textilgeschäfte

Buchhandel

Elektrogeschäfte

Sportartikelhändler

Baumärkte

Friseure

Fußpflege

Fitnessstudios

Opernhäuser, Theater, Museen

die meisten Kinos

Universitäten und Hochschulen

Büchereien und Bibliotheken

Schulen (gestaffelt)