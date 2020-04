++ Neunter Corona-Toter in Kärnten ++ Kärntnerin berichtet, wie sie die Coronakrise in Südkorea erlebt ++ Friseure sollen am 2. Mai wieder öffnen dürfen ++ Alle Entwicklungen des Tages aus Kärnten und Osttirol lesen Sie hier live.

Die vierte Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise läuft. Unterdessen beträgt die Gesamtzahl aller in Österreich positiv getesteten Personen 14.119. In Kärnten sind 389 Menschen (Stand: Dienstag, 12 Uhr) am Virus erkrankt, 241 Personen sind wieder genesen, heißt es vom Land Kärnten. In Osttirol sind bisher 140 Menschen erkrankt. Neun Todesopfer sind in Kärnten zu beklagen (Stand: Dienstag), zwei in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Dienstag, 14. April

Livestream mit Bildungsdirektor Klinglmair ab 14.15 Uhr

Im Livestream der Kleinen Zeitung antwortet Kärntens Bildungsdirektor Robert Klinglmair heute um 14.15 Uhr auf Ihre Fragen. Wie schaut der weitere Fahrplan an Kärntens Schulen aus? Was ändert sich für Kärntens Schülerinnen und Schüler jetzt nach Ostern?

Gratis Parken in Villach bleibt bei Ende April

Wer aktuell den Weg in die Innenstadt aufsucht, parkt weiterhin gratis. "Die Stadt Villach setzt die Parkgebühren vorläufig noch bis 30. April weiter aus", sagt Alfred Winkler, Leiter der Villacher Behördenverwaltung. Dies soll kein Aufruf zur unnötigen Aktivität im Freien sein. Es gelten weiterhin die bekannten Ausgangsbeschränkungen. Sein Zuhause soll man nur für dringende Tätigkeiten verlassen.

Großes Gedränge vor Baumärkten



So schlimm wie in Wien, wo sich am Dienstag riesige Warteschlangen vor Baumärkten gebildet haben, ist es in Kärnten nicht. Doch auch bei uns ist der Ansturm von Kunden, vor allem auf Bau- und Gartenmärkte groß. In Villach ging es bereits in den frühen Morgenstunden los, allerdings bislang ohne Schwierigkeiten. Die Polizei das Verkehrsaufkommen, Abstandhalten und Tragen von Mund- und Nasenschutz. Auch in St. Veit und Feldkirchen zieht es die Kärntner vor allem in die Gartenmärkte. Bei OBI in St. Veit gibt es eine "sehr hohe Kundefrequenz". Zuversichtlich sind die Händler in Oberkärnten: "Unsere Kunden werden uns nicht im Stich lassen. Da bin ich mir sicher", sagt etwa die Spittaler Unternehmerin Carola Arztmann. Und im Bezirk Wolfsberg gibt es nicht nur vor Baumärkten Staus, sondern auch vor dem Recyclinghof. Dort gibt es "Blockabfertigung". In Völkermarkt waren zwar wieder mehr Autos in der Innenstadt zu sehen, allerdings noch nicht so viele Menschen. In den Baumärkten in Osttirol war der Andrang recht groß.

Villach: Ansturm auf Baumärkte und Gartencenter

Die neuen Corona-Zahlen aus Osttirol

Virologe Gernot Walder meldet für Osttirol 143 positiv getestete Personen. Die drei Neuinfektionen erfolgten im Lienzer Talboden, wo die Fallzahl derzeit bei insgesamt 92 Infizierten liegt. Im Iseltal sind es weiterhin 14, im Defereggental 7 und im Pustertal 30. Die Zahl der Genesenen ist auf 91 gestiegen, jene der aktiv Erkrankten liegt bei 50.

Weiterer Todesfall in Kärnten

In der Nacht auf Dienstag ist in Kärnten erneut ein Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Dabei handelt es sich um eine 56-jährige Frau, die mit Vorerkrankungen intensivmedizinisch betreut wurde. Insgesamt sind damit in unserem Bundesland neun Personen am Coronavirus gestorben. Vier von ihnen am Osterwochenende. Die meisten von ihnen hatten schwere Vorerkrankungen und waren bereits in (intensiv)medizinischer Betreuung.

Kärntens Händler sind bereit

Etwa 2300 Geschäfte mit 10.000 Beschäftigten gibt es in Kärnten abseits von Supermärkten und Trafiken. Gremialgeschäftsführer Nikolaus Gstättner geht davon aus, dass heute, Dienstag, die meisten all jener, die weniger als 400 Quadratmeter groß sind, wieder öffnen werden. „Die Kunst wird sein, die Kunden ins Geschäft zu bekommen. Zum Bummeln wird sicher niemand kommen“, sagt Handels-Spartenobmann Raimund Haberl.

Ansturm auf Friseurtermine

Es ist nicht das dringendste Problem, beschäftigt aber viele Menschen: Wann dürfen Friseure wieder öffnen? Seit vier Wochen haben auch sie geschlossen, aber für die "Bad-Hair-Days" ist ein Ende in Sicht. Am 2. Mai dürfen die Friseure ihre Geschäfte vermutlich wieder aufsperren. Und der Ansturm auf Termine ist schon jetzt enorm. "Die Telefone laufen heiß", sagt etwa Norbert Grabnegger, der drei Friseurstudios in Kärnten betreibt.

Viele Tests und Maskenzwang: Kärntnerin in Südkorea

Seit 2009 lebt die St. Veiterin Nina Robylek mit ihrem Ehemann in Südkoreas Hauptstadt Seoul. Sie berichtet wie das 51 Millionen Einwohner zählende Land mit "nur" rund 10.500 Infizierten und bisher "nur" 217 Toten durch die Coronakrise gekommen ist: "Alle Menschen tragen Filtermasken, immer und überall." Außerdem habe es unmittelbar nach Ausbruch der Krankheit sehr viele Tests gegeben. "So kam das Virus gar nicht kreuz und quer durch Korea", sagt die Kärntnerin.

Gute Seele auf vier Rädern

Doris Freißegger ist täglich bis zu 140 Kilometer unterwegs und liefert für das Hilfswerk warme Mahlzeiten aus. Um 7 Uhr beginnt ihre Tour, die sie durch den Bezirk Spittal führt. Etwa 50 Haushalte werden von Freißegger mit Essen versorgt, das in der Großküche der Diakonie Waiern in Feldkirchen zubereitet wird.

Kärntens Bildungsdirektor gibt Antworten

Wie schaut der weitere Fahrplan an Kärntens Schulen aus? Ab wann ist eine Rückkehr in den Unterricht möglich - und wie? Wir fragen dazu Kärntens Bildungsdirektor Robert Klinglmair. Am Dienstag im Livestream der Kleinen Zeitung um 14.15 Uhr.

Probeweise Öffnung der Schulen im Mai?

Landeshauptmann Peter Kaiser kann sich für Kärnten eine testweise Öffnung der Schulen im Mai vorstellen. Er denkt dabei an eine regional unterschiedliche Vorgehensweise. "Es würde Sinn machen, etwa in Ländern mit geringeren Fallzahlen probeweise einige Bereiche hochzufahren", so Kaiser mit Verweis auf die vergleichsweise geringe Zahl der Coronafälle in Kärnten. Denkbar sei das etwa bei der Öffnung von Schulen. "Das könnte man in einer Region versuchen, um dann auch zu analysieren, wie sich das entwickelt", sagte Kaiser. "Ein Hochfahren der Wirtschaft bedeutet ja auch, dass wieder mehr Betreuungseinrichtungen für Kinder benötigt werden."

Ein weiterer Corona-Todesfall in Kärnten

Im Klagenfurter Klinikum ist in der Nacht von Sonntag auf heute, Montag, ein weiterer Corona-Patient verstorben. Es handelt sich dabei um einen 78-jährigen Mann mit schwerwiegenden Vorerkrankungen, der in den vergangenen 14 Tagen intensivmedizinisch betreut wurde. Das gab das Land Kärnten am Ostermontag bekannt. Somit gibt es in Kärnten nun offiziell acht Corona-Todesfälle.

Die Ereignisse vom Montag zum Nachlesen.

