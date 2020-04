++ Weiterer Todesfall in Kärnten ++ In Villach schritt die Polizei wegen Corona-Party ein ++ Wieder mehr Freizeitunfälle ++ Osterfeuer brannten trotz Verboten ++ Alle Entwicklungen des Tages aus Kärnten und Osttirol lesen Sie hier live.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die vierte Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise läuft. Unterdessen beträgt die Gesamtzahl aller in Österreich positiv getesten Personen13.942. In Kärnten sind 384 Menschen (Stand: Sonntagnachmittag) am Virus erkrankt 216 Personen sind wieder genesen, in Osttirol sind bisher 140 Menschen erkrankt. Acht Todesopfer in Kärnten sind zu beklagen, zwei in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Montag, 13. April

Ein weiterer Corona-Todesfall in Kärnten

Im Klagenfurter Klinikum ist in der Nacht von Sonntag auf heute, Montag, ein weiterer Corona-Patient verstorben. Es handelt sich dabei um einen 78-jährigen Mann mit schwerwiegenden Vorerkrankungen, der in den vergangenen 14 Tagen intensivmedizinisch betreut wurde. Das gab das Land Kärnten am Ostermontag bekannt. Somit gibt es in Kärnten nun offiziell acht Corona-Todesfälle.

Wieder vermehrt Freizeitunfälle

Seit Beginn der Corona-Ausgangsbeschränkung war es in Kärnten hinsichtlich der Freizeitunfälle sehr ruhig geworden. Am Osterwochenende kam es nach vier Wochen erstmals wieder vermehrt zu Rettungs- und Polizeieinsätzen - etwa wegen Fahrradunfällen. In St. Veit blieb eine Radfahrerin bewusstlos auf der Straße liegen, nach einem Sturz mit dem fahrrad.

Coronaparty musste aufgelöst werden

In Villach feierten am Osterwochenende fünf Personen unerlaubt eine Corona-Party. Im Ortsteil Fellach musste die Polizei eine Corona-Party auflösen. "Fünf junge Männer um die 30 Jahre hatten sich zu einer Party versammelt. Nachbarn haben uns informiert und eine Lärmbelästigung gemeldet", schildert Alfred Winkler, Leiter der Villacher Behördenverwaltung. Als die Polizei eintraf, konnte allerdings keine Lärmbelästigung mehr nachgewiesen werden, Strafen wurden daher keine ausgesprochen. Die Beamten schickten vier Personen, die nicht in dem betroffenen Haushalt wohnten, nach Hause.

Osterfeuer brannten trotz Verboten

Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag mussten in Kärnten sechs illegale Osterhaufen von der Feuerwehr gelöscht werden.

Zwei weitere Todesopfer

Im Klinikum Klagenfurt sind am Samstag zwei Menschen infolge ihrer Virusinfektion verstorben. Die beiden sind laut dem Land Kärnten 1940 bzw. 1949 geboren.

Die Ereignisse vom Sonntag zum Nachlesen.

Was hat geöffnet?

Geschäfte & Co. Was alles offen bleibt: Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Greißler, Bäckereien, Fleischhauer

Drogerien

Apotheken

Geschäfte, die medizinische Produkte und Heilbehelfe anbieten

Gesundheits- und Pflegedienste

Verkaufsstellen von Tierfutter

Agrarhandel

Tankstellen

Sicherheits- und Notfallprodukte sowie Wartung

Banken

Post und Telekommunikation

Lieferdienste (Amazon, DHL & Co)

Handyshops

Reinigung/Hygiene

Öffentlicher Verkehr

Trafiken und Zeitungskioske

Wartung kritischer Infrastruktur

Notfall-Dienstleistungen Was generell geschlossen wird (bzw. bereits geschlossen ist): Schuh- und Textilgeschäfte

Buchhandel

Elektrogeschäfte

Sportartikelhändler

Baumärkte

Friseure

Fußpflege

Fitnessstudios

Opernhäuser, Theater, Museen

die meisten Kinos

Universitäten und Hochschulen

Büchereien und Bibliotheken

Schulen (gestaffelt)