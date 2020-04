Facebook

Die vierte Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise läuft. In der Karwoche steuern wir auf Ostern zu. Unterdessen gibt es in Österreich 13.799 Coronafälle. In Kärnten sind 382 Menschen (Stand: Samstag, 21 Uhr) am Virus erkrankt, in Osttirol bisher 138. Fünf Todesfälle sind in Kärnten zu beklagen, zwei in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Sonntag, 12. April





Veranstaltungshalle wurde zu Maskenlager

Die Firma "Hotelausstattung Schranz" aus St. Veit hat sich mittlerweile auf die Produktion von Schutzmasken spezialisiert. Weil die Nachfrage derart hoch ist, musste mit der Blumenhalle in St. Veit eine Veranstaltungshalle zum Logistikzentrum umfunktioniert werden. Pro Tag werden 15.000 Verpackungen mit je zwei Masken versandfertig gemacht.

1000 Verhandlungen am Gericht offen

Der Corona-Notbetrieb hat am Landesgericht Klagenfurt für einen enormen Rückstau der Verhandlungen gesorgt. Mehr als 1000 Verfahren sind offen. Selbst wenn ab Mai wieder verhandelt wird, wird die Aufarbeitung viele Monate dauern.

"Nicht so geschützt, wie es notwendig wäre"



Im Ringen um Schutzausrüstung drängen die niedergelassenen Ärzte neben Masken auch auf Anzüge und Brillen. „Wir haben der Krise bisher standgehalten“, sagt die Sprecherin der Allgemeinmediziner, Maria Korak-Leiter, die aber keine Entwarnung geben kann. „Wir sind noch immer nicht so geschützt, wie es notwendig wäre.“ Zudem werden nach den Lockerungen der Maßnahmen auch wieder mehr Patienten in die Praxen kommen.

Bischof blickt zuversichtlich in die Zukunft

Im Interview mit der Kleinen Zeitung spricht Bischof Josef Marketz über dieses besondere Ostern in der Corona-Krise, die Kraft des Glaubens und Neues für die Kärntner Kirche. Er ist sich sicher, dass alles gut ausgehen wird.

Ostern auf der ganzen Welt verteilt

Ganz besonders zu Ostern lassen sich die Menschen die Stimmung durch die Corona-Krise erst recht nicht vermiesen. Viele Auslandskärntner verbringen die Feiertage fernab ihrer alten Heimat. Sie erzählen über die Situation in anderen Ländern, wie sich ihr Alltag durch Corona verändert hat und wie sie heuer Ostern feiern.

Gemeinde Finkenstein will Baustopp im Sommer aufheben

Selten waren Kommunen wirtschaftlich so gefordert, wie aktuell. Die Coronakrise reißt ein Loch in die Gemeindekassen und erfordert Umschichtungen. Etwa der Gemeinde Finkenstein, die auch durch Schäden des Jahrhunderthochwassers finanziell gefordert ist, stehen große Einbußen bevor. Rund um den Faaker See soll aber auch im Sommer gebaut werden.

Sie nehmen Bürgern Ängste und geben Hoffnung

Zahlreiche Menschen überfordert die Fülle an Corona-Informationen. Experten - Psychologen, Sozialarbeiter, Mediatoren, Pädagogen, Pflegewissenschaftler, Konfliktmanager und Wirtschaftswissenschaftler - helfen und beantworten an der Landes-Hotline die Fragen von Kärntnern. Weil Anrufe mehr werden, wird Personal aufgestockt.

Trotz Quarantäne nicht zu Hause gewesen

Erneut kam es in Villach zu zwei Anzeigen, weil gegen die Quarantäneauflagen verstoßen wurde. Es handelt sich dabei um Urlaubs-Heimkehrer, die bisher nicht positiv auf Corona getestet wurden. Generell müssen sich alle Urlaubsrückkehrer derzeit zu 14 Tagen Heim-Quarantäne verpflichten. In beiden Fällen müssen die Betroffenen jetzt jeweils mit einer Strafe von 500 Euro rechnen.

Die Ereignisse vom Samstag zum Nachlesen.

Was hat geöffnet?

Geschäfte & Co. Was alles offen bleibt: Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Greißler, Bäckereien, Fleischhauer

Drogerien

Apotheken

Geschäfte, die medizinische Produkte und Heilbehelfe anbieten

Gesundheits- und Pflegedienste

Verkaufsstellen von Tierfutter

Agrarhandel

Tankstellen

Sicherheits- und Notfallprodukte sowie Wartung

Banken

Post und Telekommunikation

Lieferdienste (Amazon, DHL & Co)

Handyshops

Reinigung/Hygiene

Öffentlicher Verkehr

Trafiken und Zeitungskioske

Wartung kritischer Infrastruktur

Notfall-Dienstleistungen Was generell geschlossen wird (bzw. bereits geschlossen ist): Schuh- und Textilgeschäfte

Buchhandel

Elektrogeschäfte

Sportartikelhändler

Baumärkte

Friseure

Fußpflege

Fitnessstudios

Opernhäuser, Theater, Museen

die meisten Kinos

Universitäten und Hochschulen

Büchereien und Bibliotheken

Schulen (gestaffelt)