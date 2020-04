Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die vierte Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise läuft. In der Karwoche steuern wir auf Ostern zu. Unterdessen gibt es in Österreich 13.555 Coronafälle. In Kärnten sind 373 Menschen (Stand: 21 Uhr) am Virus erkrankt, in Osttirol bisher 138. Fünf Todesfälle sind in Kärnten zu beklagen, zwei in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Freitag, 10. April



Polizei stellt ab heute Corona-Strafzettel aus

Ab heute, Samstag, darf die Polizei bei Verstößen gegen gewisse Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Epidemie auch Organmandate ausstellen. Die dazugehörige Verordnung wurde am Freitag erlassen. Wer etwa Mund und Nase nicht mit Maske oder Schal bedeckt, dem droht eine Strafe von 25 Euro. Das Nichteinhalten der Ausgangsbeschränkungen soll 50 Euro kosten.

Keine Klarheit bei Rammstein

Am 25. wollten Rammstein ihre Europa-Tour in Klagenfurt starten. Aufgrund der Ausdehnung der Veranstaltungsverbote wird das nicht möglich sein. Ob Kosten für die Tickets erstattet werden, bleibt offen. Man beobachte die Situation in den Ländern genau und sei mit den lokalen Partnern in Kontakt, heißt es von offizieller Seite lediglich.

Die Einwohner aus Feld am See sind äußerst diszipliniert

Neue Auswertung von Handyströmen zeigt Sinken der Mobilität. Österreicher bleiben um 25 Prozent mehr daheim. Landesweit höchste Disziplin in Feld am See.

Haareschneiden trotz Verbot

Wie die Pressestelle des Landespolizeikommandos bestätigt, ist es Freitag in Althofen zu einem Polizeieinsatz gekommen. In einem Friseurgeschäft wurden verbotenerweise Dienstleistungen angeboten. Laut Polizei sei man aufgrund einer anonymen Anzeige tätig geworden. Zwei Frauen - Kundin und Friseurin - werden nach der Covid-Verordnung angezeigt.

Abheizen von Brauchtumsfeuern verboten, Strafen drohen



In Feldkirchen und Moosburg wurden in der Nacht auf Karfreitag illegal Osterhaufen angezündet. Heuer ist das Abheizen von Brauchtumsfeuern in ganz Kärnten bis Ende April verboten.

Da diese illegal angezündeten Haufen unbeaufsichtigt sind, ist dieses Vorgehen unvernünftig – wer erwischt wird, muss mit Strafen rechnen. Die Stadt Klagenfurt weist noch einmal darauf hin: Osterfeuer in kleinem Rahmen, im eigenen Garten und Böllerschießen sind ebenfalls ausnahmslos verboten.

Speisesegnung via Antenne Kärnten und Pfarrer Jakob Ibounig

Traditionen trotz Ostern auf Distanz. Was wäre Ostern ohne Speisesegnung, die zu den beliebtesten Bräuchen im Land zählt?! Und auch heuer müssen die Kärntnerinnen und Kärntner nicht auf sie verzichten. Die Form ist einzigartig, aber in außergewöhnlichen Situationen wie der aktuellen theologisch gültig: Pfarrer Jakob Ibounig wird am Karsamstag on Air via Antenne Kärnten um 11.30 Uhr eine Speisesegnung durchführen.

Zwei weitere Kärntner Traditionen kommen ebenfalls ganz einfach über die Antenne ins Haus: Mit dem „Osterfeuer-Spezial“ am Karsamstag und dem „Ostertanz-Spezial am Ostersonntag“, jeweils von 18 bis 20 Uhr.

Die Ergebnisse vom Freitag zum Nachlesen.

Was hat geöffnet?