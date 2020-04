Facebook

Die vierte Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise läuft. In der Karwoche steuern wir auf Ostern zu. Unterdessen gibt es in Österreich 13.555 Coronafälle. In Kärnten sind 373 Menschen (Stand: 21 Uhr) am Virus erkrankt, in Osttirol bisher 138. Fünf Todesfälle sind in Kärnten zu beklagen, zwei in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Freitag, 10. April



Trotz Quarantäne nicht zu Hause gewesen

Erneut kam es in Villach zu zwei Anzeigen, weil gegen die Quarantäneauflagen verstoßen wurde. Es handelt sich dabei um Urlaubs-Heimkehrer, die bisher nicht positiv auf Corona getestet wurden. Generell müssen sich alle Urlaubsrückkehrer derzeit zu 14 Tagen Heim-Quarantäne verpflichten. In beiden Fällen müssen die Betroffenen jetzt jeweils mit einer Strafe von 500 Euro rechnen.



Erneut mehr Genesene als Erkrankte

Laut Zahlen des Landes gibt es in Kärnten bisher 373 bekannte Corona-Fälle. Das sind um sieben mehr im Vergleich zu gestern. Im gleichen Zeitraum sind 19 Personen genesen. Insgesamt haben damit 212 Personen in Kärnten die Viruserkrankung überstanden. Fünf Personen - alle waren schon älter und hatten Vorerkrankungen - sind an Covid verstorben. 29 Patienten müssen im Krankenhaus betreut werden, zehn davon auf der Intensivstation.



Faaker See: "Niemand würde sich an Sperre halten"

An öffentlichen Seen wurde bei Nichteinhaltung der aktuellen Vorgaben bereits eine Schließung in den Raum gestellt. Bei privaten Seen sei das schwieriger. Der Faaker See soll daher nicht gesperrt werden. Laut Seenverwaltung sei das nicht umsetzbar.



30 Tablets für Senioren- und Pflegeheime

Viele ältere Menschen fühlen sich derzeit einsam in den Heimen, weil sie keinen persönlichen Besuch bekommen können. Die „Soroptimistinnen“ wollen das ändern und verteilen in Heimen in Kärnten und Osttirol 30 Tablets für die Bewohner. Diese sollen ihnen ermöglichen, mit ihren Familien in Verbindung zu bleiben, besonders dann, wenn persönliche Kontakte nicht möglich sind.





Fehler bei Zahl der Infizierten

Aufgrund eines Fehlers auf der Homepage des Notarztverbandes Osttirol wurden dort gestern 147 Infizierte ausgewiesen. Die tatsächliche Zahl der Erkrankten ist stabil bei 138 geblieben.



Speisensegnung via Youtube

Die Pfarre Pörtschach hat unter der Leitung von Provisor Joseph Thamby Mula die Spesensegnung beim beliebten Goritschacher Kircherl auf Video aufgenommen, um sie den hunderten Gästen, die sonst alljährlich am Karsamstag mitfeiern, online zur Verfügung stellen zu können. Reinschauen lohnt sich.





"Weiter um Karfreitag kämpfen"

Aufgrund der Corona-Krise ist die Debatte um den Karfreitag als gesetzlichen Feiertag für alle etwas in den Hintergrund gerückt. Wie Superintendent Manfred Sauer im Livestream mit der Kleinen Zeitung angekündigt hat, wolle man weiter für den Karfreitag als Feiertag für alle kämpfen. Sauer warnt auch vor einem zu hohen Tempo nach Bewältigung der Corona-Krise.



Polizei stellt ab heute Corona-Strafzettel aus

Ab heute, Samstag, darf die Polizei bei Verstößen gegen gewisse Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Epidemie auch Organmandate ausstellen. Die dazugehörige Verordnung wurde am Freitag erlassen. Wer etwa Mund und Nase nicht mit Maske oder Schal bedeckt, dem droht eine Strafe von 25 Euro. Das Nichteinhalten der Ausgangsbeschränkungen soll 50 Euro kosten.

Keine Klarheit bei Rammstein

Am 25. Mai wollten Rammstein ihre Europa-Tour in Klagenfurt starten. Aufgrund der Ausdehnung der Veranstaltungsverbote wird das nicht möglich sein. Ob Kosten für die Tickets erstattet werden, bleibt offen. Man beobachte die Situation in den Ländern genau und sei mit den lokalen Partnern in Kontakt, heißt es von offizieller Seite lediglich.

Die Einwohner aus Feld am See sind äußerst diszipliniert

Neue Auswertung von Handyströmen zeigt Sinken der Mobilität. Österreicher bleiben um 25 Prozent mehr daheim. Landesweit höchste Disziplin in Feld am See.

Haareschneiden trotz Verbot

Wie die Pressestelle des Landespolizeikommandos bestätigt, ist es Freitag in Althofen zu einem Polizeieinsatz gekommen. In einem Friseurgeschäft wurden verbotenerweise Dienstleistungen angeboten. Laut Polizei sei man aufgrund einer anonymen Anzeige tätig geworden. Zwei Frauen - Kundin und Friseurin - werden nach der Covid-Verordnung angezeigt.

Abheizen von Brauchtumsfeuern verboten, Strafen drohen



In Feldkirchen und Moosburg wurden in der Nacht auf Karfreitag illegal Osterhaufen angezündet. Heuer ist das Abheizen von Brauchtumsfeuern in ganz Kärnten bis Ende April verboten.

Da diese illegal angezündeten Haufen unbeaufsichtigt sind, ist dieses Vorgehen unvernünftig – wer erwischt wird, muss mit Strafen rechnen. Die Stadt Klagenfurt weist noch einmal darauf hin: Osterfeuer in kleinem Rahmen, im eigenen Garten und Böllerschießen sind ebenfalls ausnahmslos verboten.

Speisesegnung via Antenne Kärnten und Pfarrer Jakob Ibounig

Traditionen trotz Ostern auf Distanz. Was wäre Ostern ohne Speisesegnung, die zu den beliebtesten Bräuchen im Land zählt?! Und auch heuer müssen die Kärntnerinnen und Kärntner nicht auf sie verzichten. Die Form ist einzigartig, aber in außergewöhnlichen Situationen wie der aktuellen theologisch gültig: Pfarrer Jakob Ibounig wird am Karsamstag on Air via Antenne Kärnten um 11.30 Uhr eine Speisesegnung durchführen.

Zwei weitere Kärntner Traditionen kommen ebenfalls ganz einfach über die Antenne ins Haus: Mit dem „Osterfeuer-Spezial“ am Karsamstag und dem „Ostertanz-Spezial am Ostersonntag“, jeweils von 18 bis 20 Uhr.

Die Ereignisse vom Freitag zum Nachlesen.

Was hat geöffnet?

Geschäfte & Co. Was alles offen bleibt: Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Greißler, Bäckereien, Fleischhauer

Drogerien

Apotheken

Geschäfte, die medizinische Produkte und Heilbehelfe anbieten

Gesundheits- und Pflegedienste

Verkaufsstellen von Tierfutter

Agrarhandel

Tankstellen

Sicherheits- und Notfallprodukte sowie Wartung

Banken

Post und Telekommunikation

Lieferdienste (Amazon, DHL & Co)

Handyshops

Reinigung/Hygiene

Öffentlicher Verkehr

Trafiken und Zeitungskioske

Wartung kritischer Infrastruktur

Notfall-Dienstleistungen Was generell geschlossen wird (bzw. bereits geschlossen ist): Schuh- und Textilgeschäfte

Buchhandel

Elektrogeschäfte

Sportartikelhändler

Baumärkte

Friseure

Fußpflege

Fitnessstudios

Opernhäuser, Theater, Museen

die meisten Kinos

Universitäten und Hochschulen

Büchereien und Bibliotheken

Schulen (gestaffelt)