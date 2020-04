Bewohner in Quarantäne Bestätigter Corona-Fall in Klagenfurter Asylquartier

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Bewohner in Quarantäne

Wie der Landespressedienst Freitagnachmittag bekannt gab, gibt es in einem Klagenfurter Asylquartier einen bestätigten Covid-19-Fall. Die betroffene Person, ein 20-jähriger Syrer, wurde in das Klinikum Klagenfurt gebracht und wird dort medizinisch betreut. Der Mann war seit Ende März in dem betroffenen Quartier.