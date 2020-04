++ Gutscheinaktion der Wirtschaftskammer ++ Fünfter Todesfall in Kärnten, zweites Todesopfer in Osttirol ++ Notfallpakete für Pflegeheime ++ Alle Entwicklungen des Tages aus Kärnten und Osttirol lesen Sie hier live.

Die vierte Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise läuft. In der Karwoche steuern wir auf Ostern zu. Unterdessen gibt es in Österreich 13.233 Coronafälle. In Kärnten sind 366 Menschen (Stand: 19 Uhr) am Virus erkrankt, in Osttirol bisher 138. Fünf Todesfälle sind in Kärnten zu beklagen, zwei in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Freitag, 10. April

Karfreitag in der Krise: Superintendent Sauer im Livestream

Der Karfreitag gilt in der evangelischen Kirche als besonderer Feiertag. Darüber spricht Superintendent Manfred Sauer heute, 14.15 Uhr, im Livestream der Kleinen Zeitung. Thema ist natürlich auch die Coronakrise.

Einkaufen und 20 Prozent zurückbekommen

Die Kleine Zeitung gibt regionalen Unternehmen eine Plattform: Die Wirtschaftskammer Kärnten hat sich jetzt eine Aktion ausgedacht, die Ihnen dabei hilft, Geld zu sparen. Wenn Sie über https://interaktiv.kleinezeitung.at/regionalkaufen/

oder www.daspackma.at einen Gutschein bei einem heimischen Betrieb kaufen, können Sie 20 Prozent pro Gutschein (maximal 50 Euro) und Betrieb zurückbekommen.

Die Aktion läuft bis 13. April. Achtung: Man muss schnell sein, 20.000 Euro werden ausgeschüttet. Hier geht es zur Gutscheinaktion der Wirtschaftskammer: https://oea.wkk.or.at/daspackma/gutschein.

Gründonnerstagsliturgie aus dem Dom zu Klagenfurt zum Nachsehen



Livestream zum Nachsehen

Wie helfen das Rote Kreuz und die Stopp-Corona-App? Landesrettungskommandant Georg Tazoll über die umstrittene Stopp-Corona-App und ob das Rote Kreuz trotz Corona-Krise noch einsatzbereit ist.

Ironman in Klagenfurt am 5. Juli oder erst im Frühherbst?

"Mister Ironman" Stefan Petschnig ist aktuell auf Mallorca. Die Corona-Pandemie ändert den kompletten Ironman-Plan. Wann Klagenfurt über die Bühne geht, ist noch offen.

Notfallpakete für Pflegeheime

Gesundheitsreferentin LHStv.in Beate Prettner informierte, dass vom Land eigene Pakete mit Schutzausrüstung für mögliche Notfälle geschnürt wurden. „Diese Pakete sind jeweils für Ober- und Unterkärnten so deponiert, dass sie im Fall der Fälle möglichst schnell zur Stelle sind“, so Prettner. Sie teilt außerdem mit, dass die Visitenärzte für Einsätze in Pflegeheimen zur Verfügung stehen.

Masken im Landesdienst ab 14. April



Zum eigenen Schutz und zu dem der Parteien werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Landesverwaltung ab 14. April Schutzmasken tragen, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Es wird vorerst nur einen eingeschränkten Dienstbetrieb geben.

Bürgerinnen und Bürger können sich unter der Hotline 050536 22132 an das Bürgerservice wenden.

Öffnung der Zulassungsstellen

Entsprechend dem gestrigen Erlass der Bundesregierung beendet die Kärntner Landesversicherung den Notbetrieb ihrer Kfz-Zulassungsstellen. Ab 14. April werden Zulassungstätigkeiten wieder im vollen Umfang durchgeführt. Der Regionalversicherer erwartet Ansturm und bittet Kundinnen und Kunden um Rücksicht und Geduld. Die geltenden Sicherheitsmaßnahmen müssen eingehalten werden! Dazu gehört neben Maskenpflicht und Abstandsregel die Vorgabe, dass sich in der Zulassungsstelle nur ein Antragsteller pro 20 Quadratmeter aufhalten darf.

Die Ergebnisse vom Donnerstag zum Nachlesen.

Was hat geöffnet?

Geschäfte & Co. Was alles offen bleibt: Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Greißler, Bäckereien, Fleischhauer

Drogerien

Apotheken

Geschäfte, die medizinische Produkte und Heilbehelfe anbieten

Gesundheits- und Pflegedienste

Verkaufsstellen von Tierfutter

Agrarhandel

Tankstellen

Sicherheits- und Notfallprodukte sowie Wartung

Banken

Post und Telekommunikation

Lieferdienste (Amazon, DHL & Co)

Handyshops

Reinigung/Hygiene

Öffentlicher Verkehr

Trafiken und Zeitungskioske

Wartung kritischer Infrastruktur

Notfall-Dienstleistungen Was generell geschlossen wird (bzw. bereits geschlossen ist): Schuh- und Textilgeschäfte

Buchhandel

Elektrogeschäfte

Sportartikelhändler

Baumärkte

Friseure

Fußpflege

Fitnessstudios

Opernhäuser, Theater, Museen

die meisten Kinos

Universitäten und Hochschulen

Büchereien und Bibliotheken

Schulen (gestaffelt)