++ Corona-Strafzettel gibts künftig direkt von der Polizei ++ Fünfter Todesfall in Kärnten, zweites Todesopfer in Osttirol ++ MNS Masken sollen regional gekauft werden ++ Alle Entwicklungen des Tages aus Kärnten und Osttirol lesen Sie hier live.

Die vierte Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise läuft. In der Karwoche steuern wir auf Ostern zu. Unterdessen gibt es in Österreich 13.005 Coronafälle. In Kärnten sind 361 Menschen (Stand: 10 Uhr) am Virus erkrankt. Fünf Todesfälle sind zu beklagen. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Donnerstag, 9. April

In Osttirol gelten 61 Personen als genesen

Nur eine neue Coronainfektion wurde heute gemeldet. Derzeit gibt es im Bezirk Lienz 75 Personen, die noch aktiv krank sind. 138 Personen haben sich in Osttirol mit dem Coronavirus infiziert.

Kontakt in der Coronakrise: AK gibt Tipps zur Videotelefonie

Ostern getrennt von Familie und Freunden? Auf Plattform der Arbeiterkammer kann man Videotelefonie erlernen. Mit kostenlosen Apps wie WhatsApp, Facetime und Skype wird das „Zusammentreffen“ zum Kinderspiel und der virtuellen Ostereiersuche steht nichts mehr im Wege.

Livestream ab 14.15 Uhr: Wie helfen das Rote Kreuz und die Stopp-Corona-App?

Landesrettungskommandant Georg Tazoll über die umstrittene Stopp-Corona-App und ob das Rote Kreuz trotz Corona-Krise noch einsatzbereit ist.

Den Corona-Strafzettel gibts künftig direkt von der Polizei

Exekutive soll bei Verstößen gegen Corona-Beschränkungen am "Tatort" Bußgeld kassieren. Verordnung des Gesundheitsministeriums soll noch diese Woche erlassen werden und in Kraft treten.

Sie suchen Masken? Hier gibt es die passenden Händler

Sie produzieren Masken und suchen Käufer? Oder Sie suchen Masken und kennen keine Produzenten? Wir helfen mit einer neuen Initiative.

Corona bremst die Preise der Wohnungen

Immobilienbranche erwartet für 2020 ein Sinken der Preise für Wohnungen, Häuser und Grundstücke. Breite Unsicherheit dämpft die Nachfrage für den Eigenbedarf.

Villacher Start-Up druckt Schutzmasken in 3D

Das Villacher Unternehmen „Revtec 3D“ stattet Krankenhäuser und Altenpflegeheime kostenlos mit 3D-Schutzmasken aus. 200 Schutzschilder wurden bis dato am Standort in der Friedensstraße produziert.

Hoffen und Bangen um Holz- und Herbstmesse

Nach Totalausfall bis Ende Juni rechnen die Kärntner Messen mit Neustart im August. Holz- und Herbstmesse sollen in reduzierter Form stattfinden.

Corona-Betten in Kärnten: „Wir sollten die Notquartiere nicht benötigen“

Kapazitäten für Corona-Patienten in Kärnten sind derzeit ausreichend, man sollte ohne die Betten in Notquartieren auskommen. In der Kabeg laufen bereits die Planungen für die Zukunft.

100 Leute gesucht: Flex Althofen produziert jetzt Beatmungsgeräte und Masken

Beim Medizintechnikhersteller Flex Althofen arbeiten 900 Leute im Vollbetrieb. Ab Mai werden auch Beatmungsgeräte und Schutzmasken gegen Corona erzeugt. Nun werden dringend 100 Mitarbeiter gesucht.

Der Kärntner Landtag muss in verkleinerter Form tagen

Kärntner Landtag beschließt in Sondersitzung am Donnerstag Sammelgesetz mit Übergangsbestimmungen für Corona-Krise. Nur 24 der 36 Abgeordneten sind dabei, auch Reihen der Regierungsmitglieder bleiben teils leer.

So sehr leidet Kärntens Landesbudget unter Covid-19

Das Kärntner Landesbudget in der Doppelmühle: Einnahmen fallen aus, Ausgaben für Gesundheit steigen stark. Alle Corona-Kosten werden in Nachtragsbudget gegossen, neue Kredite nötig.

Dutzende "Corona-Raser" in Klagenfurt angezeigt

Die Klagenfurter Verkehrspolizei hat während der Corona-Krise die Kontrolltätigkeit verstärkt. Null Toleranz gibt es auch für Radfahrer.

Weniger Neuerkrankungen aber Anstieg bei Intensivpatienten

In Österreich sind in der Corona-Krise die aktiven Erkrankungen - die Anzahl der Infektionen mit SARS-CoV-2 abzüglich der Genesungen und der Todesfälle - weiter rückläufig. Die Reduktion fiel am Mittwoch mit 1,9 Prozent aber geringer aus als an den vergangenen drei Tagen, wo der Rückgang zwischen 2,8 und 3,4 Prozent ausgemacht hatte. Bei den Intensivpatienten gab es dagegen ein signifikantes Plus. Insgesamt 267 in ganz Österreich, in Kärnten sind es zwölf (20 Uhr, 8. April).

DJ's organisieren eine Online Osterparty

Unter dem Motto "Ostern daham: we deliver music (Wir liefern Musik)" lädt Klaus Kirchhauer, Betreiber vom Café Ingeborg in Klagenfurt, zum österlichen DJ-Live-Stream. Dafür baut er mit seinen DJ-Kollegen die Parfümerie neben dem Kaffeehaus zu einem Musikstudio um. Zur Sicherheit der Veranstalter befindet sich immer nur ein DJ pro Session im Raum."Da die Tonqualität stimmen muss, steckt eine ganze Menge Arbeit dahinter", verrät DJ Felix Sommer. Gesendet wird von 18 bis 22 Uhr, der Live-Stream wird in den sozialen Netzwerken geteilt. "Wir würden uns freuen, wenn die Zuseher sich beim Tanzen filmen oder fotografieren und diese Eindrücke auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite posten", sagt Kirchhauer. "So können wir unsere Gäste trotz Corona in die Feier miteinbeziehen."

Nach Ostern werden Altstoffsammelzentren geöffnet

Altstoffsammelzentren unter strengen Rahmenbedingungen ab 14. April geöffnet. Strenge Regeln müssen eingehalten werden: bis zu zwei Kubikmeter Abfall, bereits vorsortiert, Tragen einer Maske ist Pflicht. Dies verlautbarte am Mittwoch Umweltlandesrätin Sara Schaar gemeinsam mit dem Sprecher der Kärntner Abfallwirtschafsverbände Günther Albel.

Wolfsberg ruft zum Wassersparen auf

Nachdem große Wasserentnahmen die Trinkwasserversorgung in Wolfsberg gefährden, appellieren die Wolfsberger Stadtwerke am Mittwochnachmittag an die Bevölkerung, den Wasserverbrauch einzuschränken. Damit soll nicht nur die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung gesichert werden, sondern auch die notwendige Bereitstellung von Löschwasser.

Aufruf zur Solidarität mit Kärntens Vereinswesen

Sport Austria (Bundes-Sportorganisation) und die Dachverbände ASVÖ, ASKÖ und Sportunion starten die gemeinsame Kampagne #bleibimVerein. Damit unterstützen die Verbände ihre Vereine, die ihren Betrieb aufgrund der Corona-Krise eingestellt haben. Dadurch sind enorme Kosten entstanden, die jetzt auch durch einen Hilfsfond ausgeglichen werden sollen. Darüber hinaus braucht es jedoch auch eine breite gesellschaftliche Unterstützung und die Hilfe aller Mitglieder. „Die Kärntner Sport- und Vereinskultur ist eine unverzichtbare Grundsäule unserer Gesellschaft, die unsere Gemeinschaft und auch ein positives Miteinander fördert. Die Corona-Krise ist eine enorme wirtschaftliche Herausforderung für diesen sensiblen Bereich, der auch auf das freiwillige Engagement von über einer halben Million Funktionärinnen und Funktionären in den Sportvereinen aufbaut. Es ist daher notwendig, gegenüber unseren Vereinen solidarisch zu sein und die zugesagten Hilfen möglichst rasch sowie unbürokratisch abzuwickeln“, hält Sportunion-Kärnten-Präsident Ulrich Zafoschnig fest.

Der WKOstertopf ist halb ausgeschöpft

Bis dato haben die Kärntner Gutscheine im Wert von rund 50.000 Euro bei regionalen Betrieben gekauft und an die Wirtschaftskammer Kärnten geschickt, um 20 Prozent zurückzubekommen. „Unsere WKOsteraktion läuft seit drei Tagen und ist sensationell angekomen“, freut sich WK-Präsident Jürgen Mandl. Die Intention dahinter ist schnell erklärt: „Wir wollen alles tun, damit unsere Kärntner Betriebe im wichtigen Ostergeschäft wenigstens einen Teil des üblichen Umsatzes machen und auch ein wenig Motivation tanken, um durchzuhalten.“

Auf der Website daspackma.at oder unter https://interaktiv.kleinezeitung.at/regionalkaufen/ können alle Kärntner Osterhasen Gutscheine der eingetragenen Kärntner Betriebe bestellen, um – vom Spielzeug bis zum nächsten Friseurbesuch - beste Qualität oder Dienstleistung aus Kärnten zu verschenken und die heimische Wirtschaft in einer schwierigen Zeit zu unterstützen. Auf der eigens eingerichteten Aktionsseite osteraktion.daspackma.at gibt es dann das Geld zurück. Die WKOsteraktion läuft noch bis 13. April, es gilt das Rechnungsdatum. Gutschein- und Rechnungskopie müssen leserlich an die WKK übermittelt werden, der WKOsterrabatt kommt direkt aufs Konto. „Unser WKOstertopf war mit 20.000 Euro gefüllt, die Hälfte davon ist bereits ausgeschöpft.“

Die Ergebnisse vom Mittwoch zum Nachlesen.

Was hat geöffnet?

Geschäfte & Co. Was alles offen bleibt: Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Greißler, Bäckereien, Fleischhauer

Drogerien

Apotheken

Geschäfte, die medizinische Produkte und Heilbehelfe anbieten

Gesundheits- und Pflegedienste

Verkaufsstellen von Tierfutter

Agrarhandel

Tankstellen

Sicherheits- und Notfallprodukte sowie Wartung

Banken

Post und Telekommunikation

Lieferdienste (Amazon, DHL & Co)

Handyshops

Reinigung/Hygiene

Öffentlicher Verkehr

Trafiken und Zeitungskioske

Wartung kritischer Infrastruktur

Notfall-Dienstleistungen Was generell geschlossen wird (bzw. bereits geschlossen ist): Schuh- und Textilgeschäfte

Buchhandel

Elektrogeschäfte

Sportartikelhändler

Baumärkte

Friseure

Fußpflege

Fitnessstudios

Opernhäuser, Theater, Museen

die meisten Kinos

Universitäten und Hochschulen

Büchereien und Bibliotheken

Schulen (gestaffelt)