++ Noch viele Fragezeichen für Kärntner Ausflugsziele ++ Fünfter Todesfall in Kärnten, zweites Todesopfer in Osttirol ++ Viele Ampeln sind in Klagenfurt ausgeschaltet ++ Alle Entwicklungen des Tages aus Kärnten und Osttirol lesen Sie hier live.

Die vierte Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise läuft. In der Karwoche steuern wir auf Ostern zu. Unterdessen gibt es in Österreich 12.734 Coronafälle. In Kärnten sind 341 Menschen (Stand: 11 Uhr) am Virus erkrankt. Fünf Todesfälle sind zu beklagen. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Mittwoch, 8. April

Matura heuer nur schriftlich

Die Matura wird heuer wegen der Corona-Krise nur schriftlich stattfinden. Das gab Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bekannt. In die Note soll auch das Halbjahreszeugnis einfließen, zudem muss jeder Schüler nur in drei Fächern antreten. Der Unterricht in den Maturaklassen startet mit 4. Mai, abgehalten wird die Reifeprüfung ab 25. Mai. Wer ein Nicht Genügend erhält, kann dieses im Juni bei einer Kompensationsprüfung ausbessern. Auch wird es bei entsprechendem Schülerwunsch möglich sein, die Matura zusätzlich mündlich zu absolvieren.

Lehrer des Fritz-Strobl-Schulzentrums vermissen ihre Schüler

Als Dank für die herausfordernden vergangenen Wochen gestalteten Lehrer des Fritz-Strobl-Schulzentrums in Spittal eine Fotocollage als Ostergruß für ihre Schüler.

Öffnung der Altstoffsammelstellen ab 14. April

Nächste Woche werden die Altstoffsammelzentren in Kärnten wieder öffnen, um der Bevölkerung die Möglichkeit zu bieten, ihren Sperrmüll ordnungsgemäß zu entsorgen. Dies kann allerdings nur unter strengen Sicherheitsvorkehrungen erfolgen.

Appell der Kirchenchefs an Gläubige

Landeshauptmann Kaiser forderte mit Bischof Marketz, Superintendent Sauer und Vorsitzendem der islamischen Gemeinschaft die Kärntner auf, wegen Corona zu Ostern konsequent die Vorgaben einzuhalten. "Es muss sein." >>> Hier mehr dazu

Hilfe für Kinder in stürmischen Zeiten

"Rainbows" zeigt auf, wie Kinder vor psychischer Überforderung geschützt werden können.

Zweites Todesopfer in Osttirol

Am Coronavirus verstorben ist am Dienstag in Osttirol eine Person, die im Wohn- und Pflegeheim Lienz positiv getestet war. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Corona im Bezirk auf zwei - beide im Wohn- und Pflegeheim Lienz.

Das Virus bleibt in Osttirol weiter aktiv. Von Dienstag auf Mittwoch stieg die Fallzahl von 132 auf 137. Gestiegen ist die Zahl der positiv Getesteten im Lienzer Talboden von 82 auf 87. Alle anderen Regionen blieben konstant: Iseltal: 13, Defereggental: 7, Osttiroler Pustertal: 30. Im Iseltal dürfte sich gestern ein Fehler eingeschlichen haben. Dort meldete Virologe Gernot Walder am Dienstag 14 positiv Getestete, am Mittwoch sind es wieder 13.

Offener Brief eines Maturanten

Hilferuf. Ungewissheit, Chaos, Überforderung: In einem offenen Brief fordert ein Kärntner Maturant die Politik auf, Klarheit zu schaffen.

Nasen- und Mundschutz

Apothekerin Sophia Telesko zeigt vor, wie es geht.

Wie alte Computer neue Chancen eröffnen

Offiziell befinden sich die Schulen derzeit in den Osterferien – die Probleme, die es mit dem Unterricht daheim seit einigen Wochen gibt, werden deswegen aber nicht weniger. Gut 2200 Kärntner Schülerinnen und Schüler konnten von ihren Lehrern seit Beginn der Corona-Krise nicht erreicht werden, bei einer mindestens ebenso großen Anzahl gibt es zwar Kontakt mit den Lehrerinnen und Lehrern, aber keine ausreichende technische Möglichkeit, daheim Aufgaben zu erledigen.

Lebens- und Familienberatung der Caritas

Die Lebens-, Familien- Sucht- und Männerberatung der Caritas Kärnten ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr über die Telefonnummer 0463/50 06 67 für alle hilfesuchenden Menschen im Land erreichbar. Menschen in seelischen Notlagen können auch mit der jeweiligen Beratungsstelle per Mail Kontakt aufnehmen: beratungsstelle-klagenfurt@caritas-kaernten.at; beratungsstelle-villach@caritas-kaernten.at; beratungsstelle-spittal@caritas-kaernten.at; beratungsstelle-stveit@caritas-kaernten.at; beratungsstelle-wolfsberg@caritas-kaernten.at; suchtberatung-klagenfurt@caritas-kaernten.at; maennerberatung@caritas-kaernten.at.

Darüber hinaus können hilfesuchende Menschen zu jeder Zeit anrufen und eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Die BeraterInnen rufen so bald als möglich zurück. Außerdem sind die Mitarbeiter der Telefon-Seelsorge unter der kostenfreien Nummer 142 rund um die Uhr erreichbar! Es gibt auch eine E-Mail- oder Chatberatung unter onlineberatung-telefonseelsorge.at.

Pressekonferenz um 10 Uhr

Information und Ausblick in der Corona-Krise durch das Land Kärnten und die drei großen Glaubensgemeinschaften in Kärnten. Mit LH Peter Kaiser, Bischof Josef Marketz, Superintendent Manfred Sauer und Esad Memic, Vorsitzender der IRG Kärnten (Vizepräsident IGGÖ).

Sieben Tage nach Ende der Quarantäne kam der Bescheid

Klagenfurterin erhielt nach Ende der behördlich verordneten Heimquarantäne plötzlich Besuch vom Ordnungsamt. Eine Amtshandlung, die einige Fragen aufwirft.

Wenn die Schutzmaske fehlt, alarmiert das System

Die im Klagenfurter Lakesidepark angesiedelte Firma IoT40 Systems GmbH hat eine Software entwickelt, die erkennt, ob jemand Schutzkleidung trägt. Wenn nicht, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten des Alarms. >>> Hier lesen Sie mehr

Menschen für Engpass in der 24-Stunden-Betreuung gesucht

Aufgepasst: Pflegedienst ISL richtet Aufruf an alle Österreicher, die aktuell unfreiwillig nicht arbeiten können. Konzept orientiert sich am Au-pair-Prinzip.

Gemeinden im Lavanttal rechnen mit großen Einbußen

Die angekündigte Kurzarbeit vieler Betriebe sowie die geschlossenen Geschäfte, Lokale, Gasthäuser und Dienstleister werden sich negativ auf die Kommunalsteuer-Einnahmen der Gemeinden auswirken, aber auch auf die Ertragsanteile des Bundes und damit auf die Bedarfszuweisungen des Landes. Dazu kommen steigende Umlagen für das Gesundheits- und Sozialwesen, die die Gemeinden ohnehin schon stark belasten. Nun hat Gemeindereferent Daniel Fellner (SPÖ) den Bürgermeistern empfohlen, auf Ermessensausgaben und freiwillige Leistungen aus der Gemeindekassa, etwa Vereinsförderungen, vorerst zu verzichten.

Noch viele Fragezeichen für Kärntner Ausflugsziele

Für den Handel, Friseure, die Hotellerie und Gastronomie hat die Bundesregierung am Montag eine stufenweise Öffnung bis Mitte Mai angekündigt. Was Ausflugsziele und Strandbäder anbelangt, gibt es hingegen noch keine konkrete Perspektive. Hier soll Ende April evaluiert werden. >>> Hier ausführlich

Die St. Veiter Protestanten sind jetzt erstmals online

Angesichts der Corona-Pandemie stehen auch die Pfarrämter vor neuen Herausforderungen. Die evangelische Christuskirche St. Veit und die Gemeinde in Eggen am Kraigerberg besitzen nun ihre erste Homepage. Geschafft wurde das Projekt unkonventionell durch Arbeit über Homeoffice. Rund 1500 Gemeindemitglieder haben nun Zugang zu aktuellen Informationen, auch die Predigttexte und theologische Gedanken, etwa zur Osterzeit, werden online abrufbar sein.

Weitere Infizierte in Mittelkärnten

Die österreichische Bundesregierung reagiert auf den sich ausbreitenden Coronavirus. Seit Tagen müssen die Bürger mit massiven Einschränkungen in Österreich leben: Unis, Fachhochschulen, Kinos, Opernhäuser schließen voraussichtlich bis Ostermontag ihre Pforten. Auch Großveranstaltungen sind betroffen: Es gilt ein Versammlungsverbot und eine Ausgangsbeschränkung. >>> Hier ein Überblick in Feldkirchen

„Wir müssen uns auf eine lange Periode mit gewissen Verzichten einstellen.“

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser spricht über abflachende Infektionskurven, das Maßnahmenpaket, Polizeikontrollen, Datenschutz, das Schulwesen, Einkommensverluste für Gemeinden und Grenzschließungen.

Was ist erlaubt, was ist verboten

Viele Ampeln sind in Klagenfurt ausgeschaltet

Autofahrer wundern sich über die vielen ausgeschalteten Ampeln in Klagenfurt. Defekt oder eine Corona-Maßnahme? Der Klagenfurter Verkehrsreferent Christian Scheider klärt auf: Es sei wegen des Corona-Virus.

Handydaten zeigen, wie die Österreicher in der Corona-Krise daheim bleiben

Die Bewegungsdaten des Mobilfunkers A1 zeigen, dass wie sich der Bewegungsradius der Österreicher eingeschränkt hat. Nun hat das Grazer Startup Invenium, das die A1-Daten analysiert, die Erkenntnisse auf einer interaktiven Karte veröffentlicht.



85-Jährige verstarb im LKH Villach an einer Pneumonie

Das Land vermeldet, dass das Coronavirus in Kärnten ein fünftes Todesopfer gefordert hat. Es handelt sich um eine 85 Jahre alte Frau mit mehreren Vorerkrankungen. Sie war am 31. März, bereits positiv auf Covid_19 getestet, ins LKH Villach eingeliefert worden. Jetzt ist die Patientin einer Pneumonie erlegen.

Appell an Gäste: Speisen telefonisch vorbestellen

Seit wenigen Tagen ist das Abholen von Speisen in Kärntens Gastronomiebetrieben wieder erlaubt. Viele Wirte nutzen diese Möglichkeit, von den Gästen wird es gut angenommen. Doch nicht alle sind mit den genauen „Spielregeln“ vertraut: Immer wieder kommt es vor, dass Gäste in den Gastronomiebetrieb kommen, um erst dort ihr Essen zu bestellen. Zum Hintergrund: Durch die Wartezeit steigt auch das Infektionsrisiko zu anderen wartenden oder abholenden Gästen und das muss vermieden werden!

Die Ergebnisse vom Dienstag zum Nachlesen

Was hat geöffnet?

Geschäfte & Co. Was alles offen bleibt: Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Greißler, Bäckereien, Fleischhauer

Drogerien

Apotheken

Geschäfte, die medizinische Produkte und Heilbehelfe anbieten

Gesundheits- und Pflegedienste

Verkaufsstellen von Tierfutter

Agrarhandel

Tankstellen

Sicherheits- und Notfallprodukte sowie Wartung

Banken

Post und Telekommunikation

Lieferdienste (Amazon, DHL & Co)

Handyshops

Reinigung/Hygiene

Öffentlicher Verkehr

Trafiken und Zeitungskioske

Wartung kritischer Infrastruktur

Notfall-Dienstleistungen Was generell geschlossen wird (bzw. bereits geschlossen ist): Schuh- und Textilgeschäfte

Buchhandel

Elektrogeschäfte

Sportartikelhändler

Baumärkte

Friseure

Fußpflege

Fitnessstudios

Opernhäuser, Theater, Museen

die meisten Kinos

Universitäten und Hochschulen

Büchereien und Bibliotheken

Schulen (gestaffelt)