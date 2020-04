++ 322 Menschen in Kärnten und 127 in Osttirol infiziert ++ In Kärnten gab es am Wochenende den vierten Todesfall ++ Gärtner und Floristen mit massiven Einbußen ++ Alle Entwicklungen des Tages aus Kärnten und Osttirol lesen Sie hier live.

Die vierte Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise beginnt. In der Karwoche steuern wir auf Ostern zu. Die Regierung will sich am heutigen Montag bezüglich ihres Oster-Erlasses erklären. Unterdessen gibt es in Österreich rund 12.000 Coronafälle. In Kärnten sind mit Stand 9 Uhr 322 Menschen am Virus erkrankt. Vier Todesfälle sind zu beklagen. 127 positiv Getestete gibt es derzeit in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Die Ereignisse im Live-Ticker

Gemeinde ruft zum Wassersparen auf

In der Marktgemeinde Frantschach ist der Wasserverbrauch um 20 Prozent gestiegen. Daher gibt es einen Appell an die Bevölkerung:

Striktes Rauchverbot im Wald

Aus Sicherheitsgründen verordnete die Bezirkshauptmannschaft Spittal ein Feuerverbot. "Jegliches Feueranzünden sowie das Rauchen im Wald und auf allen waldnahen Flächen ist verboten."

Erstmals keine Neuinfektionen in Osttirol

Die erfreulichen Nachrichten aus dem Labor von Gernot Walder in Außervillgraten halten derzeit an. So hat es am Palmsonntag keine Neuinfektion in Osttirol gegeben.

Wie feiern Sie Ostern und Palmsonntag?

Palmsonntag und Ostern müssen heuer in den eigenen vier Wänden stattfinden. Die Kleine Zeitung sucht Ihre Geschichten: Womit schmücken Sie Ihr Heim? Oder wie segnen Sie den Palmbuschen? Schreiben Sie uns! Schicken Sie uns Ihre Fotos!

Kärntner Gärtner und Floristen kämpfen ums Überleben

60 bis 70 Prozent Minus: Gerade in der umsatzstärksten Zeit rund um Ostern brechen den Gärtnern und Floristen die Umsätze weg. Onlinebestellungen federn die Umsatzeinbußen zumindest ein wenig ab.

Ein Grenzübergang wieder teilweise geöffnet

Für Pendler wurde der Grenzübergang Grablach-Holmec heute erstmals seit einer Woche wieder geöffnet. Allerdings nur zu bestimmten Zeiten und mit Gesundheitskontrollen.

319 bestätigte Fälle in Kärnten

"Die aktuellen Zahlen zeigen: Die Kurve geht nicht mehr exponentiell nach oben, sondern wird konstant", meint Ernst Stadlober, Statistiker der TU Graz. "Bleibt es so, gäbe es für Ernstfälle ausreichend Kapazitäten in den Spitälern."

Erster Todesfall in Villach

Wie der Landespressedienst am Sonntag vermeldete, starb am Samstag im LKH Villach ein 88-jähriger Mann. Der Patient war zwar mit Covid 19 infiziert, er starb aber aufgrund seiner Vorerkrankungen. Warum er dennoch als viertes Todesopfer gelistet wird, lesen sie hier.

Die Ereignisse vom Sonntag zum Nachlesen

Was hat geöffnet?