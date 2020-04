Facebook

Osterfeuer in Niedersachsen © (c) dpa/Bernd Von Jutrczenka (Bernd Von Jutrczenka)

Wir sind in der dritten Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise. Die 11.000er-Marke bei den bestätigten Coronafällen in Österreich wurde überschritten, laut Gesundheitsministerium sind es 11.129 Personen (Stand 6 Uhr). In Kärnten sind 300 am Virus erkrankt. Zwei Todesfälle sind zu beklagen. 114 positiv Getestete gibt es derzeit in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Die Ereignisse im Live-Ticker

Direktvermarkter bieten jetzt vorab gesegneten Schinken an

Trotz abgesagter Speisensegnungen ist das theoretisch erlaubt, wird aus theologischer Sicht aber kritisiert. Am Markt in Villach gibt es am Samstag eine evangelische Andacht – allerdings ohne „Publikum“.

Osterfeuer sind bis Ende April ausnahmslos verboten

Bis Ende April ist nach Verordnung des Landeshauptmannes das Entzünden von Osterfeuern ohne Ausnahme verboten. Die Verordnung gilt bis 30. April. Ob danach Osterfeuer entzündet werden dürfen, ist noch offen.

Weiterhin rund 300 Tests pro Tag in Kärnten

Durch den bekannten Engpass beim Testmaterial werden in Kärnten weiterhin nur rund 300 Tests pro Tag auf das neuartige Coronavirus durchgeführt. Wie Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sagte, stünden in Kärnten sonst Kapazitäten für die Auswertung von mehr als 1.000 Tests täglich bereit. Weil es noch immer zu wenig Testmaterial gebe, werde nach Prioritäten getestet - am wichtigsten seien dabei Patienten und das medizinische Personal, gesunde Personen ohne Symptome hätten keine Priorität. Neue Coronavirus-Hotspots gebe es in Kärnten nicht.

Zahl der Anzeigen in Villach auf 206 gestiegen

Weitere zwölf Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Vorgaben des Ministeriums gab es heute in Villach. Es ging dabei durchwegs um die Nichteinhaltung von Abstandsregeln und Zusammenkünften von Personen, die nicht im selben Haushalt leben. Damit gibt es in der Stadt bereits 206 Anzeigen seit Inkrafttreten der Maßnahmen. >>> Hier mehr zu diesem Thema

Zwei neue Erlässe in Kraft gesetzt

Zwei neue Erlässe bezüglich Versammlungsrecht und den eingeschränkten Kindergartenbetrieb wurden heute, Donnerstag, in der Koordinationssitzung des Landes Kärnten bezüglich Coronavirus bekannt gegeben. Außerdem Neuigkeiten die Covid-19-Tests betreffend. Zum Schutz der Bevölkerung vor einer rascheren Ausbreitung des Coronavirus war von Rudolf Anschober, Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, gemäß Epidemiegesetz ursprünglich die Schließung der Kindergärten vom 18. März bis zum Anfang der Osterferien, am 3. April, erlassen worden. Eltern, die keine anderen Betreuungsmöglichkeit hatten, konnten die Kinder aber weiterhin in den Kindergarten bringen. „Heute wurde per Erlass bestimmt, dass der bisherige eingeschränkte Kindergartenbetrieb bis 13. April verlängert wird, und die Betreuungsmöglichkeit weiterhin bestehen bleibt. Dies gilt insbesondere für jene Eltern, die es aufgrund der beruflichen Tätigkeit einen Kindergarten dringend benötigen“, berichtete Peter Kaiser.

Kurzarbeit bei Austria Klagenfurt

Während der Corona-Krise muss der Ball in Waidmannsdorf ruhen. Aus diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins, darunter auch das Trainerteam und die Burschen, geschlossen der Kurzarbeit zugestimmt. „Die aktuelle Situation stellt eine große Herausforderung dar, der wir uns wie jeder andere Verein stellen müssen. Um diese Krise meistern zu können, müssen wir genauso eng zusammenstehen, wie wir es bisher getan haben“, so Präsident Ivica Peric.

Zahl der Infizierten steigt kontinuierlich

Die Zahl mit dem Coronavirus infizierten Menschen steigt bei uns langsam, aber koninuierlich an. Laut Gesundheitsministerium (Stand: Donnerstag, 15 Uhr) sind in Kärnten 300 Krankheitsfälle bekannt, um sieben mehr als am Mittwoch. Von diesen 300 sind laut Sozialministerium 28 in Krankenhäusern, davon elf auf Intensivstationen. Die meisten Erkrankten gibt es derzeit im Bezirk Klagenfurt-Stadt mit 57 und im Bezirk Völkermarkt mit 45. In Osttirol sind 114 Personen mit dem Virus infiziert, um fünf mehr als am Tag zuvor (Stand: Donnerstag, 15 Uhr).

Was hat geöffnet?