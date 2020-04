Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es gibt immer mehr Arbeitslose © APA/HERBERT NEUBAUER

Wir sind in der dritten Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise. Die 10.000er-Marke bei den bestätigten Coronafällen in Österreich wurde überschritten, laut Gesundheitsministerium sind es 10.718 Personen (Stand 2. April, 7.00 Uhr). In Kärnten sind 293 am Virus erkrankt. Zwei Todesfälle sind zu beklagen. 109 positiv Getestete gibt es derzeit in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Die Ereignisse im Live-Ticker

„90 Prozent der Gemeinden sind im Herbst pleite“

Wie private Unternehmen stehen auch die Gemeinden vor großen Herausforderungen. Bürgermeister fordern System-Änderung.

Villacher Corona-Patient hielt Quarantäne nicht ein

Die Behörden mussten am Mittwoch erneut zwei Anzeigen gegen Villacher aussprechen, die gegen die Quarantäne-Anordnung verstoßen haben.

Fernunterricht: So will die Regierung alle Schüler erreichen

„Corona-Semester“ nötigt die Politik zu rasanten Reformen und Schulen dazu, auch jene per Fernlehre zu unterrichten, die bisher gar nicht erreichbar waren. Wie das gelingen soll.

Kärntens Frauenhäuser haben zusätzlich Platz geschaffen

Noch gibt es keine Steigerung bei Betretungsverboten oder bei der Zahl der betreuten Frauen. "Esklatationsrisiko besteht aber", sagt Expertin. Kärntens Frauenhäuser haben noch Kapazitäten und zeitgeich aufgerüstet.

Ostern in der Krise feiern: Bischof Marketz beantwortet Ihre Fragen

Ostern hat für den Kärntner Diözesanbischof Josef Marketz vor allem eine "existenzielle Dimension". Die Ostertage würden immer auch das Leiden und den Tod Jesu am Karfreitag beinhalten, doch Jesus habe in jedem Augenblick der Krise einen Lichtblick gefunden. „Nach der großen Finsternis gab es ein großes Licht. Das ist unser Glaube und unsere Hoffnung“, sagt Marketz. Vor Beginn der Karwoche ist er am Freitag ab 14.15 Uhr zu Gast im Livestream der Kleinen Zeitung. Gerne können auch sie dem Bischof Fragen stellen! Schicken Sie diese vorab bitte an: lokal.redaktion@kleinezeitung.at

Sorge um arbeitslose Kärntner

32.766 Personen sind mit Ende März in Kärnten arbeitssuchend gemeldet, das sind um 12.585 mehr als noch vor einem Monat. „Wir stehen von einer noch nie dagewesenen Situation am Arbeitsmarkt. Menschen werden zu Tausenden in die Arbeitslosigkeit geschickt. Und jene, die bereits vor Ausbruch der Krise auf Jobsuche waren, haben bis auf weiteres fast keine Chancen auf Wiedereinstieg. Daher brauchen wir dringend höhere und längere Unterstützungen für Arbeitssuchende“, betonen heute, Mittwoch, Landeshauptmann Peter Kaiser und Arbeitsmarktreferentin Gaby Schaunig.

Osttirol hat keinen Corona-Todesfall

Das Land Tirol gab am Dienstag bekannt, das Osttirol seinen ersten COVID-19-Todesfall habe. Franz Webhofer, der Leiter der Wohn- und Pflegeheime Osttirols bestätigte, dass ein 68-jähriger Infizierter im Heim in Lienz verstorben sei. Er habe aber schwerste Vorerkrankungen gehabt. Nun ist der Osttiroler Todesfall aus der Corona-Landesstatistik verschwunden. Und Webhofer stellt in einer Aussendung fest: "Die kolportierte Meldung, dass der vor zwei Tagen verstorbene Heimbewohner ein COVID-19 Sterbefall sei, ist schlichtweg falsch und zeigt, wie trügerisch die Statistik der COVID-19 Sterbefälle sein kann."

6547 Anträge bereits ausbezahlt

Bis Mittwoch, 11 Uhr, hat die Wirtschaftskammer Kärnten bereits 7256 Anträge für Entschädigungen aus dem Härtefallfonds erhalten. Davon wurden bereits 6547 bearbeitet und ausbezahlt. Österreichweit konnten von knapp 100.000 eingelangten Anträgen 90 Prozent bereits geprüft und rund 80 Millionen Euro an Soforthilfe überwiesen werden.

Grenzübergänge werden gesperrt

An Kärntens Grenzübergängen zu Slowenien und Italien wurden vom Bund geänderte Verkehrszeiten und auch zwei weitere Sperren angekündigt. Ab Donnerstag, 2. April, Null Uhr wird folgendes an den Grenzübergängen zu Slowenien gelten: Grablach gesperrt, Wurzenpass gesperrt, Loibltunnel von 5 Uhr bis 21 Uhr offen, Karawankentunnel durchgehend offen, Lavamünd unverändert von 5 Uhr bis 23 Uhr. Das ist an den Grenzübergängen zu Italien geplant: Autobahn Arnoldstein–A 2 unverändert offen, Thörl-Maglern Bundesstraße von 7 bis 18 Uhr.

Die Ergebnisse vom Mittwoch zum Nachlesen.

Was hat geöffnet?

Geschäfte & Co. Was alles offen bleibt: Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Greißler, Bäckereien, Fleischhauer

Drogerien

Apotheken

Geschäfte, die medizinische Produkte und Heilbehelfe anbieten

Gesundheits- und Pflegedienste

Verkaufsstellen von Tierfutter

Agrarhandel

Tankstellen

Sicherheits- und Notfallprodukte sowie Wartung

Banken

Post und Telekommunikation

Lieferdienste (Amazon, DHL & Co)

Handyshops

Reinigung/Hygiene

Öffentlicher Verkehr

Trafiken und Zeitungskioske

Wartung kritischer Infrastruktur

Notfall-Dienstleistungen Was generell geschlossen wird (bzw. bereits geschlossen ist): Schuh- und Textilgeschäfte

Buchhandel

Elektrogeschäfte

Sportartikelhändler

Baumärkte

Friseure

Fußpflege

Fitnessstudios

Opernhäuser, Theater, Museen

die meisten Kinos

Universitäten und Hochschulen

Büchereien und Bibliotheken

Schulen (gestaffelt)