++ Alternative Feier des 1. Mai ++ Eingeschränktes Service der Krankenkasse ++ Brief des Bildungsdirektors an Eltern ++ Alle Entwicklungen des Tages aus Kärnten und Osttirol lesen Sie hier live.

Der Grenzübergang Grablach wird um Mitternacht geschlossen © Danilo Katz

Wir sind in der dritten Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise. Die 10.000er-Marke bei den bestätigten Coronafällen in Österreich wurde überschritten, laut Gesundheitsministerium sind es 10.298 Personen (Stand Mittwoch, 9.45 Uhr). In Kärnten sind 278 am Virus erkrankt. Zwei Todesfälle sind zu beklagen. 109 positiv Getestete gibt es derzeit in Osttirol, am Dienstag kam es zum ersten Todesfall. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Die Ereignisse im Live-Ticker

Schutzmasken für Helfer im Behindertenbereich

In Kärnten ist von den vielen Menschen mit Behinderung noch niemand an Corona erkrankt. Zumindest wurde noch keine betroffene Person positiv getestet. „Wir hatten bisher einen Verdachtsfall, aber der hat sich zum Glück nicht bestätigt“, sagt Behindertenanwältin Isabella Scheiflinger. Damit das auch so bleibt, wurden jetzt an alle Menschen, die im Behindertenbereich arbeiten, 54.000 Mund- und Nasenschutzmasken verteilt.

Buwog erhöht die Mieten

Es ist kein Aprilscherz, mit dem sich Buwog-Mieter in Kärnten ab heute, Mittwoch, auseinandersetzen müssen. In allen rund 9200 Wohnungen steigen ab sofort die Mieten. Sehr zum Ärger vieler Menschen, die aufgrund der Corona-Krise mit Sorgen wie Jobverlust, Kurzarbeit oder sinkenden Einnahmen zu kämpfen haben. Laut Buwog handelt es sich um "routinemäßige Anpassungen, die gesetzlich vorgeschrieben ist".

Unterstützung beim Fernunterricht

Um Lehrer und Schulen dabei zu unterstützen, den Unterricht umzustellen, haben IBM und Cisco die Initiative "Webex for our Kids" gegründet. Im Rahmen dieser Initiative bekommen Schulen Zugang und Support zu dem Cisco Webex Videokonferenz- und Kollaborationstool, das einfache und intuitive Funktionalitäten für ein virtuelles Klassenzimmer bietet. IBM wird die Schulen und Lehrer mit Freiwillien bei der Einführung der Plattform unterstützen. Das Angebot richtet sich an Schulen in ganz Österreich. Derzeit wird das Programm in ganz Europa angenommen, wobei über 2500 IBM-Mitarbeiter freiwillig 80.000 Studenten in 1200 Schulen unterstützen.

109 Infizierte in Osttirol

Von 105 am Dienstag auf 109 am Mittwoch ist die Zahl der Coronainfizierten in Osttirol gestiegen. Drei Fälle mehr sind im Pustertal zu verzeichnen. Hier beträgt die Fallzahl nun 18, am Dienstag lag sie bei 15. Ein Fall hinzugekommen ist im Lienzer Talboden, die Zahl der Infizierten erhöhte sich von 70 am Dienstag auf 71 am Mittwoch. Unverändert sind die nachgewiesenen Fälle im Iseltal (13) und im Defereggental (7). 15 Infizierte sind in Osttirol inzwischen genesen.

Grenzübergänge werden gesperrt

An Kärntens Grenzübergängen zu Slowenien und Italien wurden vom Bund geänderte Verkehrszeiten und auch zwei weitere Sperren angekündigt. Ab Donnerstag, 2. April, Null Uhr wird folgendes an den Grenzübergängen zu Slowenien gelten: Grablach gesperrt, Wurzenpass gesperrt, Loibltunnel von 5 Uhr bis 21 Uhr offen, Karawankentunnel durchgehend offen, Lavamünd unverändert von 5 Uhr bis 23 Uhr. Das ist an den Grenzübergängen zu Italien geplant: Autobahn Arnoldstein–A 2 unverändert offen, Thörl-Maglern Bundesstraße von 7 bis 18 Uhr.

Wichtige Kontakte der ÖGK

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) beschränkt seit der Ausbreitung des Coronavirus das Kundenservice auf telefonischen Betrieb und auf Online-Services. "Aufgrund der derzeitigen Situation möchten wir um Nachsicht bitten, falls nicht jede Anfrage sofort entgegengenommen bzw. bearbeitet werden kann", heißt es.

Die Kundenservicestellen:

Klagenfurt

Telefon: 050 766-161000 E-Mail: office-k@oegk.at

Telefon: 050 766-161000 E-Mail: office-k@oegk.at Villach

Telefon: 050 766-164400 E-Mail: villach@oegk.at

Telefon: 050 766-164400 E-Mail: villach@oegk.at Völkermarkt

Telefon: 050 766-164700 E-Mail: voelkermarkt@oegk.at

Telefon: 050 766-164700 E-Mail: voelkermarkt@oegk.at Wolfsberg

Telefon: 050 766-164800 E-Mail: wolfsberg@oegk.at

Telefon: 050 766-164800 E-Mail: wolfsberg@oegk.at Hermagor

Telefon: 050 766-164300 E-Mail: hermagor@oegk.a

Telefon: 050 766-164300 E-Mail: hermagor@oegk.a Spittal

Telefon: 050 766-164200 E-Mail: spittal@oegk.at

Telefon: 050 766-164200 E-Mail: spittal@oegk.at Feldkirchen

Telefon: 050 766-164500 E-Mail: feldkirchen@oegk.at

Telefon: 050 766-164500 E-Mail: feldkirchen@oegk.at St. Veit

Telefon: 050 766-164600 E-Mail: st.veit@oegk.at

Blutspenden im Bezirk St. Veit:

Im Bezirk St. Veit hat das Rote Kreuz folgende Termine für Blutspendeaktionen ausgeschrieben:

8. April: Eberstein, Sport- und Mehrzweckhaus

15. April: Deutsch Griffen, Volksschule

16. April: St. Salvator, Volksschule

20. April: Gurk, Volksschule

27. April: Glödnitz, Cafe Kathi

29. April: Guttaring, Volksschule

Gespendet werden kann jeweils in der Zeit von 15.30 bis 20 Uhr.

"Kinder haben genauso Angst"

In einem Brief wendet sich Kärntens Bildungsdirektor Robert Klinglmair an die Eltern schulpflichtiger Kinder. "Unsere Kinder haben genauso viel Angst wie wir jetzt", heißt es darin. "In den nächsten Wochen werden die Verhaltensprobleme Ihrer Kinder zunehmen. Ob es Angst, Wut oder Protest ist, dass sie die Dinge nicht normal machen können - es wird passieren. Sie werden in den kommenden Wochen weitere Anfälle, Wutanfälle und oppositionelle Verhaltensweisen sehen. Dies ist normal und wird unter diesen Umständen erwartet", so Klinglmair weiter. Er appelliert daran, Kinder jetzt nicht schulischem Druck auszusetzen: "Am Ende wird die psychische Gesundheit unserer Kinder wichtiger sein als ihre akademischen Fähigkeiten."

Alternative Feier des 1. Mai

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zwingen auch die SPÖ-Kärnten, ihre traditionellen 1.Mai-Feiern umzudisponieren. Veranstaltungen werden nicht mit physischer Präsenz stattfinden, dafür kündigen SPÖ-Landesparteivorsitzender Peter Kaiser und SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher ein Alternativprogramm an, das "jede und jeder von zu Hause miterleben kann."

Politiker: "Maßnahmen sind überzogen"

Der Klagenfurter Sonderschul-Pädagoge und "wilde" Gemeinderat Gerhard Reinisch irritiert derzeit viele Facebook-Freunde. In verschiedenen Postings zieht er in Zweifel, ob es überhaupt eine Corona-Pandemie gibt und die Maßnahmen der Bundesregierung berechtigt sind. Er hält sie für "Überzogen". Mögliche Sperren von Klagenfurter Naherholungsgebieten kommentiert er: „Wir werden Schritt für Schritt gefügig gemacht“.

Erster Corona-Todesfall in Osttirol

Ein 68-Jähriger mit schwersten Vorerkrankungen ist verstorben. Er war einer der elf positiv getesteten Bewohner des Wohn- und Pflegeheims Lienz.

Kaiser: "Verschärfung der Maßnahmen sind notwendig"

Landeshauptmann Peter Kaiser erklärte, im österreichischen Vergleich werde in Kärnten relativ zur Bevölkerungszahl überdurchschnittlich viel getestet (6,8 Prozent aller Testungen).



Die Verschärfung der Maßnahmen (Untersagung der touristischen Nutzung von Hotels mitsamt Campingplätzen, Mund-Nasen-Schutz in Supermärkten sowie die Verordnung zu Home-Office bzw. Freistellung für die Hochrisikogruppe) "sind notwendig, um die notwendigen Betten – vor allem im Intensivbereich – und Beatmungsgeräte zur Verfügung zu haben."

95 Prozent der Kärntner verhalten sich vorbildhaft. "Ich appelliere zum wiederholten Male, dass sich alle an die Anordnungen der Bundesregierung halten. Wenn sie sich schützen, schützen sie auch andere."

Lernpakete für Volksschüler

Gemeinsam mit der Bildungsdirektion stellt das Land Kärnten derzeit für die Primärstufe, also die Volksschulen, Lernpakete zusammen, die nach Fertigstellung in allen Kärntner Gemeinden den Eltern ausgehändigt werden können.

Ergänzend dazu werden gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule Videos produziert, welche die Lehrkräfte sowie die Eltern in der Fernlehre bzw. bei der Betreuung zu Hause unterstützen sollen. Für die Sekundarstufe würden ebenso technologieunterstütze Lernpakete erstellt, erklärte Landeshauptmann Peter Kaiser.

Das Rote Kreuz bittet um Blutspenden

Der Bedarf an lebensrettenden Blutspenden macht auch während der Corona-Krise keine Pause. Das Rote Kreuz bittet daher eindringlich um Teilnahme an den weiterhin stattfindenden Blutspendeaktionen.

Kabeg bestellte 35 zusätzliche Beatmungsgeräte

Kärntner Krankenanstaltenbetreiber Kabeg stockte bereits Kapazitäten auf. Bisher gibt es 249 Beatmungsgeräte im Land. Bereits in den vergangenen Tagen habe man zusätzliche Intensivplätze geschaffen.

Die Ergebnisse vom Dienstag zum Nachlesen.

Was hat geöffnet?