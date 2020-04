Corona in Kärnten und Osttirol"Betriebsurlaub" für Landesbedienstete

Facebook

In der Karwoche gehen die Landesbediensteten auf "Betriebsurlaub" © Fotolie

Wir sind in der dritten Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise. Die 10.000er-Marke bei den bestätigten Coronafällen in Österreich wurde überschritten, laut Gesundheitsministerium sind es 10.444 Personen (Stand Mittwoch, 14 Uhr Uhr). In Kärnten sind 288 am Virus erkrankt. Zwei Todesfälle sind zu beklagen. 109 positiv Getestete gibt es derzeit in Osttirol, am Dienstag kam es zum ersten Todesfall. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Die Ereignisse im Live-Ticker

VSV hat eine perfekte Maske

Der EC VSV hat schnell reagiert: Ab sofort können im Fanshop online Mund-Nasen-Schutzmasken im speziellen VSV-Style bestellt werden - unter www.ecvsv.at/shop. VSV-Geschäftsführer Andreas Napokoj: „Unterstützt unseren Herzensverein und holt Euch die coolen VSV-Schutzmasken!” Dabei handelt es sich um waschbare und nachhaltige Schutzmasken, die ab sofort online im VSV-Fanshop bestellt werden können. „Die Corona-Krise trifft uns alle schwer - sie ist nicht nur medizinisch, sondern auch wirtschaftlich eine Katastrophe. Ganz besonders auch für den VSV. Aus diesem Grund appellieren wir an die vielen Fans: Mit dem Kauf der Masken unterstützt Ihr den VSV in dieser so herausfordernden Zeit - ganz unter dem Motto: Wir kämpfen gegen das Corona-Virus und unterstützen damit den EC VSV“, betont Napokoj.

Die VSV-Schutzmaske Foto © KK

"Betriebsurlaub" für Beamte

Das hat's noch nie gegeben. In der bevorstehenden Karwoche gehen die Landesbediensteten in Kärnten auf „Betriebsurlaub“. Das wurde am vergangenen Wochenende zwischen dem Dienstgeber und der Personalvertretung vereinbart. Dafür notwendig ist eine Novelle des Kärntner Dienstrechtsgesetzes. Die wird erst in der nächsten Landtagssitzung beschlossen, aber in der Karwoche „als Vorgriff auf die neue Regelung herangezogen“, wie es in einem Schreiben der Landesamtsdirektion an die Bediensteten heißt.

Sorge um arbeitslose Kärntner

37.266 Personen sind mit Ende März in Kärnten arbeitssuchend gemeldet, das sind um 12.585 mehr als noch vor einem Monat. „Wir stehen von einer noch nie dagewesenen Situation am Arbeitsmarkt. Menschen werden zu Tausenden in die Arbeitslosigkeit geschickt. Und jene, die bereits vor Ausbruch der Krise auf Jobsuche waren, haben bis auf weiteres fast keine Chancen auf Wiedereinstieg. Daher brauchen wir dringend höhere und längere Unterstützungen für Arbeitssuchende“, betonen heute, Mittwoch, Landeshauptmann Peter Kaiser und Arbeitsmarktreferentin Gaby Schaunig.

Land stundet Abgaben, Verzicht auf Zinsen

Der Betrieb geschlossen, die Mitarbeiter zur Kurzarbeit angemeldet, die Einnahmen komplett weggebrochen: mit dieser existenzbedrohenden Situation ist derzeit eine Vielzahl von Unternehmen in Kärnten konfrontiert. "Wir bieten die Stundung von Landesabgaben an und verzichten im Fall einer Stundung auf Zinsen“, geben Finanzreferentin Gaby Schaunig und Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig bekannt. Umfasst sind davon die Tourismus- sowie die Naturschutzabgabe, sowie die Motorbootabgabe. Stundungsanträge würden beim Land prioritär bearbeitet.

Appell an Motorradfahrer

Da die Spitäler in den kommenden Wochen alle Kapazitäten für COVID-19 Patientinnen benötigen, sollten Motorradfahrer ihren Auftakt in die Motorradsaison verschieben, so der Verkehrsclub Österreich. "Obwohl die Motorradsaison relativ kurz ist, ist die Zahl der schwer Verletzten und der Todesopfer sehr hoch. Allein im Vorjahr kamen 78 Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen ums Leben."

Nicht alle Supermärkte bieten Masken

Seit heute, Mittwoch, teilen viele Super- und Wochenmärkte Schutzmasken vor den Geschäften und Hallen aus. Aber noch nicht überall scheint die Versorgung gewährleistet zu sein. Und dort, wo es der Fall ist, bilden sich Menschenschlagen. Kunden beschweren sich, dass sie einen Einkaufswagen benutzen müssen, obwohl sie nur Kleinigkeiten benötigen.



Bundesregierung verschärft Maßnahmen: Schutzmaskenpflicht in Supermärkten +

Erster Soldat mit Virus infiziert

Schon vergangene Woche war die Spittaler Türkkaserne in den Schlagzeilen, da es einen Corona-Verdachtsfall gab. Das Aufatmen, da sich dieser Verdacht nicht bestätigte, war aber nur von kurzer Dauer. Die Kaserne bleibt gesperrt, denn dieses Mal gibt es einen positiven Coronalfall. Ein Soldat hat sich in seinem privaten Umfeld infiziert. "Alle 30 Soldaten, die Kontakt zu ihm gehabt haben könnten, wurden bereits getestet. Wir warten auf die Ergebnisse", sagt Christoph Hofmeister, Presseoffizier beim Militärkommando Kärnten.

Bischof Marketz zur Corona-Krise

In den kommenden Tagen erhalten erstmals alle Haushalte Kärntens kostenlos die aktuelle Ausgabe der Kärntner Kirchenzeitung „Sonntag“. Bischof Josef Marketz spricht in einem Interview über Ostern in Zeiten der Corona-Krise. "Es ist ja ganz wichtig, dass wir auch in die Zukunft blicken, dass sich trotz allem Perspektiven auftun. Das feiern wir im Grunde zu Ostern", sagt er. Und weiter: " Jesus hat in jedem Augenblick der Krise einen Lichtblick gefunden. Am Schluss hat sich dies mit der Auferstehung bewahrheitet, und nach der großen Finsternis gab es ein großes Licht."



288 Erkrankte in Kärnten

Die Zahl der Infizierten in Kärnten hat sich Mittwochvormittag laut Gesundheitsministerium (Stand 11.50 Uhr) auf 288 erhöht. 29 Kärntner werden in Krankeinhäusern behandelt, elf davon intensivmedizinisch.

Kinderbetreuung in der Karwoche

Die Landeshauptstadt Klagenfurt bietet für Eltern jener Berufsgruppen, die während der Zeit der Corona-Krise ihren Dienst versehen müssen und ihre Kinder nicht selbst zuhause beaufsichtigen können, auch in der Karwoche Betreuungsmöglichkeit in den städtischen KITA, Kindergärten und Horten an, geben Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz und Bildungsreferent Stadtrat Franz Petritz bekannt. Die Kinder sind bis spätestens 9.30 Uhr in die jeweilige Betreuungseinrichtung zu bringen.

"Erhöhung des Arbeitslosengeldes"

Mit April verzeichnet Kärnten einen Anstieg der Arbeitslosigkeit um 67,6 Prozent. Das sind 15.000 Menschen mehr, als im Vergleichszeitraum des Vorjahres und entspricht einer Gesamtzahl von rund 40.000 Personen, die beim AMS als arbeitslos vorgemerkt sind. "Armut darf jetzt keine Dynamik bekommen", sagt Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach und fordert eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes

Skypen im Pflegeheim

Die Herausforderung des Besuchsverbots in Betreuungseinrichtungen stellt derzeit für viele Heimbewohner und Angehörige eine große Belastung dar. Vizebürgermeister Wolfgang Germ hat heute an das Klagenfurter Pflegeheim der Diakonie, Haus St. Peter, zwei Mediageräte vom Typ HP All In One und entsprechende Datenpakete übergeben. „Mit Unterstützung durch das Betreuungspersonal können die Bewohnerinnen und Bewohner jetzt von Angesicht zu Angesicht mit Angehörigen und Freunden skypen“, erklärt Germ.

Schutzmasken am Villacher Markt

Am Villacher Wochenmarkt werden seit Mittwoch Mund-Nasen-Schutzmasken an die Besucher ausgegeben. Wer in die Markthalle will, bekommt eine dieser Masken. "Das Angebot wird von den Marktbesuchern gut angenommen", sagt Villachs Gesundheitsreferent Christian Pober (ÖVP), der gleichzeitig darum bittet, dass man nur eine Maske nehmen soll. In der Markthalle selbst wurde ein Einbahnsystem eingerichtet.

Mit Schutzmasken am Villacher Wochenmarkt Foto © Weichselbraun Helmuth

Team-Österreich-Tafel startet wieder

Aufgrund der Corona-Krise wurde die Ausgabe der Team-Österreich-Tafeln kurzzeitig ausgesetzt. Mit 4. April starten die Ausgaben in Wolfsberg, St. Veit, sowie Althofen, Spittal, Hermagor und Feldkirchen wieder. Voraussichtlich ab 18. April werden dann mit Völkermarkt, Villach und Klagenfurt auch die weiteren Ausgabestellen wieder geöffnet, teilt das Rote Kreuz mit.

Richtiger Umgang mit Schutzmasken

Ab sofort sollen Supermärkte - falls möglich - nur mehr mit Masken betreten werden. Experten warnen allerdings davor, sich mit den Masken zu sicher zu fühlen und empfehlen dringend, bei der Anwendung vorsichtig zu sein. Eine Grafik der Austria Presseagentur zum richtigen Umgang mit Masken:



Schutzmasken für Helfer im Behindertenbereich

In Kärnten ist von den vielen Menschen mit Behinderung noch niemand an Corona erkrankt. Zumindest wurde noch keine betroffene Person positiv getestet. „Wir hatten bisher einen Verdachtsfall, aber der hat sich zum Glück nicht bestätigt“, sagt Behindertenanwältin Isabella Scheiflinger. Damit das auch so bleibt, wurden jetzt an alle Menschen, die im Behindertenbereich arbeiten, 36.000 Mund- und Nasenschutzmasken verteilt.

Buwog erhöht die Mieten

Es ist kein Aprilscherz, mit dem sich Buwog-Mieter in Kärnten ab heute, Mittwoch, auseinandersetzen müssen. In allen rund 9200 Wohnungen steigen ab sofort die Mieten. Sehr zum Ärger vieler Menschen, die aufgrund der Corona-Krise mit Sorgen wie Jobverlust, Kurzarbeit oder sinkenden Einnahmen zu kämpfen haben. Laut Buwog handelt es sich um "routinemäßige Anpassungen, die gesetzlich vorgeschrieben ist".

Unterstützung beim Fernunterricht

Um Lehrer und Schulen dabei zu unterstützen, den Unterricht umzustellen, haben IBM und Cisco die Initiative "Webex for our Kids" gegründet. Im Rahmen dieser Initiative bekommen Schulen Zugang und Support zu dem Cisco Webex Videokonferenz- und Kollaborationstool, das einfache und intuitive Funktionalitäten für ein virtuelles Klassenzimmer bietet. IBM wird die Schulen und Lehrer mit Freiwillien bei der Einführung der Plattform unterstützen. Das Angebot richtet sich an Schulen in ganz Österreich. Derzeit wird das Programm in ganz Europa angenommen, wobei über 2500 IBM-Mitarbeiter freiwillig 80.000 Studenten in 1200 Schulen unterstützen.

109 Infizierte in Osttirol

Von 105 am Dienstag auf 109 am Mittwoch ist die Zahl der Coronainfizierten in Osttirol gestiegen. Drei Fälle mehr sind im Pustertal zu verzeichnen. Hier beträgt die Fallzahl nun 18, am Dienstag lag sie bei 15. Ein Fall hinzugekommen ist im Lienzer Talboden, die Zahl der Infizierten erhöhte sich von 70 am Dienstag auf 71 am Mittwoch. Unverändert sind die nachgewiesenen Fälle im Iseltal (13) und im Defereggental (7). 15 Infizierte sind in Osttirol inzwischen genesen.

Grenzübergänge werden gesperrt

An Kärntens Grenzübergängen zu Slowenien und Italien wurden vom Bund geänderte Verkehrszeiten und auch zwei weitere Sperren angekündigt. Ab Donnerstag, 2. April, Null Uhr wird folgendes an den Grenzübergängen zu Slowenien gelten: Grablach gesperrt, Wurzenpass gesperrt, Loibltunnel von 5 Uhr bis 21 Uhr offen, Karawankentunnel durchgehend offen, Lavamünd unverändert von 5 Uhr bis 23 Uhr. Das ist an den Grenzübergängen zu Italien geplant: Autobahn Arnoldstein–A 2 unverändert offen, Thörl-Maglern Bundesstraße von 7 bis 18 Uhr.

Wichtige Kontakte der ÖGK

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) beschränkt seit der Ausbreitung des Coronavirus das Kundenservice auf telefonischen Betrieb und auf Online-Services. "Aufgrund der derzeitigen Situation möchten wir um Nachsicht bitten, falls nicht jede Anfrage sofort entgegengenommen bzw. bearbeitet werden kann", heißt es.

Die Kundenservicestellen:

Klagenfurt

Telefon: 050 766-161000 E-Mail: office-k@oegk.at

Telefon: 050 766-161000 E-Mail: office-k@oegk.at Villach

Telefon: 050 766-164400 E-Mail: villach@oegk.at

Telefon: 050 766-164400 E-Mail: villach@oegk.at Völkermarkt

Telefon: 050 766-164700 E-Mail: voelkermarkt@oegk.at

Telefon: 050 766-164700 E-Mail: voelkermarkt@oegk.at Wolfsberg

Telefon: 050 766-164800 E-Mail: wolfsberg@oegk.at

Telefon: 050 766-164800 E-Mail: wolfsberg@oegk.at Hermagor

Telefon: 050 766-164300 E-Mail: hermagor@oegk.a

Telefon: 050 766-164300 E-Mail: hermagor@oegk.a Spittal

Telefon: 050 766-164200 E-Mail: spittal@oegk.at

Telefon: 050 766-164200 E-Mail: spittal@oegk.at Feldkirchen

Telefon: 050 766-164500 E-Mail: feldkirchen@oegk.at

Telefon: 050 766-164500 E-Mail: feldkirchen@oegk.at St. Veit

Telefon: 050 766-164600 E-Mail: st.veit@oegk.at

Blutspenden in St. Veit und Villach



Im Bezirk St. Veit hat das Rote Kreuz folgende Termine für Blutspendeaktionen ausgeschrieben:

8. April: Eberstein, Sport- und Mehrzweckhaus

15. April: Deutsch Griffen, Volksschule

16. April: St. Salvator, Volksschule

20. April: Gurk, Volksschule

27. April: Glödnitz, Cafe Kathi

29. April: Guttaring, Volksschule

Gespendet werden kann jeweils in der Zeit von 15.30 bis 20 Uhr.

Die Termine für Villach:

2. April von 15.30 bis 20 Uhr in Landskron in der Volksschule (Siedlerstr. 10)

6. April von 15.30 bis 20 Uhr in der Sporthalle in St. Martin

24. April von 9 bis 19.30 Uhr im Atrio

25. April von 9 bis 18 Uhr im Atrioam 3. April von 15.30 bis 20 Uhr in Fresach im Kulturhaus

9. April von 15.30 bis 20 Uhr in Ledenitzen im Kulturhaus

14. April von 15.30 bis 20 Uhr in Latschach im Kulturhaus

15. April von 15.30 bis 20 Uhr in Nötsch im Veranstaltungssaal

21. April von 15.30 bis 20 Uhr in Arriach in der Volksschule

"Kinder haben genauso Angst"

In einem Brief wendet sich Kärntens Bildungsdirektor Robert Klinglmair an die Eltern schulpflichtiger Kinder. "Unsere Kinder haben genauso viel Angst wie wir jetzt", heißt es darin. "In den nächsten Wochen werden die Verhaltensprobleme Ihrer Kinder zunehmen. Ob es Angst, Wut oder Protest ist, dass sie die Dinge nicht normal machen können - es wird passieren. Sie werden in den kommenden Wochen weitere Anfälle, Wutanfälle und oppositionelle Verhaltensweisen sehen. Dies ist normal und wird unter diesen Umständen erwartet", so Klinglmair weiter. Er appelliert daran, Kinder jetzt nicht schulischem Druck auszusetzen: "Am Ende wird die psychische Gesundheit unserer Kinder wichtiger sein als ihre akademischen Fähigkeiten."

Alternative Feier des 1. Mai

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zwingen auch die SPÖ-Kärnten, ihre traditionellen 1.Mai-Feiern umzudisponieren. Veranstaltungen werden nicht mit physischer Präsenz stattfinden, dafür kündigen SPÖ-Landesparteivorsitzender Peter Kaiser und SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher ein Alternativprogramm an, das "jede und jeder von zu Hause miterleben kann."

Politiker: "Maßnahmen sind überzogen"

Der Klagenfurter Sonderschul-Pädagoge und "wilde" Gemeinderat Gerhard Reinisch irritiert derzeit viele Facebook-Freunde. In verschiedenen Postings zieht er in Zweifel, ob es überhaupt eine Corona-Pandemie gibt und die Maßnahmen der Bundesregierung berechtigt sind. Er hält sie für "Überzogen". Mögliche Sperren von Klagenfurter Naherholungsgebieten kommentiert er: „Wir werden Schritt für Schritt gefügig gemacht“.

Erster Corona-Todesfall in Osttirol

Ein 68-Jähriger mit schwersten Vorerkrankungen ist verstorben. Er war einer der elf positiv getesteten Bewohner des Wohn- und Pflegeheims Lienz.

Kaiser: "Verschärfung der Maßnahmen sind notwendig"

Landeshauptmann Peter Kaiser erklärte, im österreichischen Vergleich werde in Kärnten relativ zur Bevölkerungszahl überdurchschnittlich viel getestet (6,8 Prozent aller Testungen).



Die Verschärfung der Maßnahmen (Untersagung der touristischen Nutzung von Hotels mitsamt Campingplätzen, Mund-Nasen-Schutz in Supermärkten sowie die Verordnung zu Home-Office bzw. Freistellung für die Hochrisikogruppe) "sind notwendig, um die notwendigen Betten – vor allem im Intensivbereich – und Beatmungsgeräte zur Verfügung zu haben."

95 Prozent der Kärntner verhalten sich vorbildhaft. "Ich appelliere zum wiederholten Male, dass sich alle an die Anordnungen der Bundesregierung halten. Wenn sie sich schützen, schützen sie auch andere."

Lernpakete für Volksschüler

Gemeinsam mit der Bildungsdirektion stellt das Land Kärnten derzeit für die Primärstufe, also die Volksschulen, Lernpakete zusammen, die nach Fertigstellung in allen Kärntner Gemeinden den Eltern ausgehändigt werden können.

Ergänzend dazu werden gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule Videos produziert, welche die Lehrkräfte sowie die Eltern in der Fernlehre bzw. bei der Betreuung zu Hause unterstützen sollen. Für die Sekundarstufe würden ebenso technologieunterstütze Lernpakete erstellt, erklärte Landeshauptmann Peter Kaiser.

Das Rote Kreuz bittet um Blutspenden

Der Bedarf an lebensrettenden Blutspenden macht auch während der Corona-Krise keine Pause. Das Rote Kreuz bittet daher eindringlich um Teilnahme an den weiterhin stattfindenden Blutspendeaktionen.

Klagenfurt: die nächsten Termine

Feldkirchen: die nächsten Termine

Gailtal: die nächsten Termine

Lavanttal: die nächsten Termine

Oberkärnten: die nächsten Termine

Völkermarkt: die nächsten Termine





Kabeg bestellte 35 zusätzliche Beatmungsgeräte

Kärntner Krankenanstaltenbetreiber Kabeg stockte bereits Kapazitäten auf. Bisher gibt es 249 Beatmungsgeräte im Land. Bereits in den vergangenen Tagen habe man zusätzliche Intensivplätze geschaffen.

