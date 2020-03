Facebook

© APA/BARBARA GINDL

Wir gehen in die dritte Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise. 9597 bestätigte Coronafälle (Stand Montag, 20 Uhr) gibt es laut Gesundheitsministerium mittlerweile in Österreich. In Kärnten sind es 268, zwei Todesfälle sind zu beklagen. 104 positiv Getestete gibt es derzeit in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Die Ereignisse im Live-Ticker

Bachmann-Preis findet doch statt

Offenbar hat der Juroren-Protest gegen die Absage des Bachmann-Preises in Klagenfurt im ORF nun doch ein Umdenken bewirkt: Die "Tage der deutschsprachigen Literatur 2020" wird es nun doch geben - digital. "Als kritische Infrastruktur ist es aktuell oberstes Gebot des ORF, in jedem Corona-Ausbreitungsszenario sendefähig zu sein", hieß es am Abend in einer überraschenden Aussendung des Senders: "Gemäß dieser Sorgfaltspflicht sind auch mittel- und langfristige Vorhaben verantwortungsvoll zu evaluieren. Aus diesem Grund hat das Landesstudio Kärnten aufgrund der geltenden Maßnahmen die klassische Durchführung der diesjährigen Ausgabe der Tage der deutschsprachigen Literatur ausgesetzt", hieß es darin erklärend.

Viele Berufstätige in Kärnten nach Maßnahmen nun ohne Job



An die 13.000 Menschen haben in Kärnten seit dem Inkrafttreten der Maßnahmen gegen das Coronavirus ihren Job verloren. Die Arbeiterkammer fordert eine Anhebung des Arbeitslosengeldes. Zusätzlich gingen beim AMS mehr als 3.500 Anfragen für Kurzarbeit ein. Die ersten Zusagen sind am Montag erfolgt.

Land appelliert an den Bund

Neue Schutzmaskenpflicht: Landeshauptmann Peter Kaiser und seine Stellvertreterin Beate Prettner appellieren an Bund, Masken zur Verfügung zu stellen, um den Auflagen nachkommen zu können. Hinzu kommt: Dass man zwar nun mehr Tests im Land auswerten könne, das Material für die Laboranalyse sei aber begrenzt. Man habe bereits beim Bund urgiert.

Villach sperrt Silberseestraße für Autos

Sehr beliebt als "Ausflugsziel" war in den vergangenen Tagen der Silbersee. "Die Polizei hat uns informiert, dass dort zahlreiche Autos stehen und sich die Menschen auch in Gruppen aufhalten", schildert Alfred Winkler, Leiter der Verwaltungsbehörde in Villach. Um die Menschenansammlungen dort künftig zu verhindern, wurde deshalb am Montag die Silberseestraße für Autos gesperrt.

Straftaten gehen in Kärnten um 50 Prozent zurück

Weniger Einbrüche, Diebstähle, Drogenhandel im März 2020. Aber die Täter sind flexibel und nutzen Corona-Ängste jetzt auf andere Weise. „Im März 2020 gab es gegenüber dem Vergleichsmonat im Vorjahr eine Halbierung der angezeigten Fälle. Waren es im März 2019 rund 1700, so sind es im März 2020 etwa 800“, sagt Gottlieb Türk, Leiter des Landeskriminalamtes. Aber Kriminelle können nicht aus ihrer Haut, sie satteln um. Daher hat Cybercrime Hochsaison – primär werden Verunsicherungen im Zusammenhang mit Covid-19 ausgenutzt. Betrüger geben sich als Arzt aus und verlangen Geld, um für ein vermeintliches Familienmitglied eine Behandlung zu ermöglichen, oder bieten Schutzmasken an, die nie geliefert werden.

Appell: "Bitte bei heimischen Bäckern und Fleischern einkaufen"

Der Innungsmeister der Bäcker in der Wirtschaftskammer, Josef Schrott, appelliert an die Österreicherinnen und Österreicher, bei den heimischen Bäckern - aber auch bei heimischen Fleischern - einkaufen zu gehen. Der Grund sind massive Umsatzeinbrüche im Zuge der Coronakrise, sagte Schrott am Montag im Gespräch mit der APA. "Manche Kollegen sprechen von Umsatzeinbrüchen bis zu 80 Prozent."

Die Ergebnisse vom Montag zum Nachlesen.

Was hat geöffnet?