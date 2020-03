++ Zahl der Infizierten in Kärnten auf 259, in Osttirol auf 104 gestiegen ++ Acht Kärntner Corona-Patienten sind genesen ++ Grenzübergänge werden geschlossen ++ Alle Entwicklungen des Tages aus Kärnten und Osttirol lesen Sie hier live.

Die zweite Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise ist zu Ende. 8958 bestätigte Coronafälle (Stand heute, 10 Uhr) gibt es laut Gesundheitsministerium mittlerweile in Österreich. In Kärnten sind es 259, zwei Todesfälle sind zu beklagen. Neun Kärntner werden intensivmedizinisch betreut. 87 positiv Getestete gibt es derzeit in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Die Ereignisse im Live-Ticker

Maßnahmen werden weiter verschärft

Ab Dienstag ist das Betreten von sämtlichen Beherbergungsbetrieben, darunter nun auch Privatzimmervermieter und Campingplätze, durch Gäste im gesamten Landesgebiet untersagt.

Weiter verboten bleibt das Betreten von Seilbahnanlagen im gesamten Landesgebiet. Ausnahmen sind jedoch zur Sicherstellung von systemrelevanten und infrastrukturellen Einrichtungen, sowie zur Aufrechterhaltung von Bauarbeiten in einem bestimmten eingeschränkten Bereich weiterhin möglich.



Turnen, Tanzen und Topf-Schlagen

Kärntner Fitness-Trainer, Tanzschulen und Profiköche helfen mit Online-Kursen, die Zeit in den eigenen vier Wänden kurzweiliger und gesünder zu gestalten.

Kärnten plant Luftbrücke für die 24-Stunden-Pflege

Das Projekt ist unkonventionell und von Niederösterreich abgeschaut, könnte aber den drohenden Engpass von 24-Stunden-Pflegerinnen in Kärnten abwenden: Das Land will eine Luftbrücke für Betreuerinnen aus Tschechien, Slowakei, Rumänien, Bulgarien oder Kroatien einrichten. Sie sollen mit Genehmigung des Außenministeriums eingeflogen werden. Dann müssen sie 14 Tage in Quarantäne.

Osttirol hat 104 bestätigte Fälle gemeldet

Um 17 nachgewiesene Fälle hat sich die Zahl der Coronainfizierten von Sonntag auf Montag erhöht. Die Fallzahl liegt heute bei 104.

Großeinsatz in Griffen - Polizei beendete gut besuchte Corona-Party

Zu viele Autos vor einem Einfamilienhaus erregten die Aufmerksamkeit der Polizei. Bis zu 15 Personen dürften anwesend gewesen sein. Am Ende soll es sogar einen Verletzten gegeben haben.

700 Erntehelfer haben sich gemeldet

Die Landwirtschaft in Kärnten sucht Erntehelfer und Menschen für Arbeiten in der Lebensmittelversorgung. Bisher haben sich 700 als Erntehelfer gemeldet.

Livestream um 14.15 Uhr: 1000 Euro für Härtefälle, war's das?

Diese Hilfen kommen noch. Steuerfragen sowie Fragen zu Hilfen und Förderungen für Betroffene der Corona-Krise beantwortet heute um 14.15 Uhr im Kleine Zeitung-Livestream Steuerberater Peter Katschnig im Gespräch mit Adolf Winkler.

Senden Sie vorab Ihre Fragen an lokal.redaktion@kleinezeitung.at.

Stau vor dem Karawanken-Tunnel

Die Grenzkontrollen von und nach Slowenien bringen Verzögerungen im Reiseverkehr. Vor dem Karawanken-Tunnel hat sich ein Stau gebildet. Rechnen Sie mit 20 Minuten Verzögerung.

1000 Lehrer haben sich für die Osterferien freiwillig gemeldet

Heute in einer Woche beginnen die Osterferien. Derzeit rechnet man mit 100 bis 150 Schülern, die auch in den schulfreien Tagen auf Betreuung angewiesen sein werden. Dafür haben sich 1000 Lehrer freiwillig gemeldet.

Grenzübergänge werden gesperrt

Das Innenministerium plant, ab 1. April die Grenzübergänge in Grablach und am Wurzenpass bis auf Widerruf komplett zu sperren. Jener am Loibl soll dann für Ein- und Ausreisende nur noch von 5 bis 21 Uhr geöffnet bleiben. Die Polizei Kärnten bestätigt diese Pläne, wartet aber noch auf die entsprechende Verordnung des Ministeriums.

Die Menschen im Hintergrund

Sie sind Systemerhalter und Heldinnen im Hintergrund: Ob die Kassierin oder die Reinigungskraft – viele Berufsgruppen, die bisher nur wenig beachtet wurden, bekommen nun erstmals die Anerkennung, die sie verdienen. Daher lassen wir einige von ihnen stellvertretend zu Wort kommen.

Härtefälle: viele fallen durch

Ansturm auf 1000-Euro-Sofortförderung aus dem Härtefallfonds für Kleinstunternehmer. Österreichweit fallen 6000 bei Kriterien durch. Kärntens Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl fordert eine Nachbesserung.

Friaul bittet um Hilfe

Kärntens Nachbarregion Friaul Julisch Venetien bittet um Hilfe bei der Anschaffung von Schutzmaterial für ihre im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie eingesetzten Sanitäter. Der friaulische Präsident Massimiliano Fedriga bat die Botschaften von China, USA, Israel und Russland um Hilfe bei der Knüpfung von Kontakten zu Unternehmen, die Friaul mit Schutzmaterial beliefern könnten. Benötigt werden Schutzmäntel für Ärzte sowie Atemschutzmasken und Beatmungsgeräte.

Acht Kärntner sind genesen

Die Zahl der Infizierten in Kärnten ist auf 239, in Osttirol auf 87 gestiegen. Acht erkrankte Personen in dem Bundesland gelten mittlerweile als genesen, teilte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Sonntag nach der Koordinationssitzung mit.

