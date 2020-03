++ Zahl der Infizierten in Kärnten auf 223, in Osttirol auf 81 gestiegen ++ 300 Anrufe täglich bei Hotline des Landes ++ Überbrückungshilfen für kleinere Selbstständige und Sportvereine voll angelaufen ++ Alle Entwicklungen des Tages aus Kärnten und Osttirol lesen Sie hier live.

Die zweite Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise neigt sich dem Ende zu. 8258 bestätigte Coronafälle (Stand Samstag, 21.45 Uhr) gibt es laut Gesundheitsministerium mittlerweile in Österreich. In Kärnten sind es 223, zwei Todesfälle sind zu beklagen. Acht Kärntner werden intensivmedizinisch betreut. 81 positive Getestete gibt es derzeit in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Die Ereignisse im Live-Ticker

Diözese hilft notleidenden Kärntnern

Die österreichische Bischofskonferenz hat eine Million Euro für den Corona-Nothilfefonds der Caritas zur Verfügung gestellt. Das Geld kommt von den Diözesen und wird regional an Notleidende ausbezahlt. Menschen, wie Mindestpensionisten, Wohnungslose, Alleinerzieher oder Arbeitslose seien in der Krise besonders unter Druck, sagen der Kärntner Bischof Josef Marketz und Caritas-Direktor Ernst Sandriesser. Diesen Menschen wollen sie mit dem Geld helfen. Gleichzeitig hofft man, durch die Hilfe auch Nachahmer auf den Plan zu rufen.

Urlauber dürfen Heiligenblut verlassen

Heute, Sonntag, dürfen jene 88 Urlauber und rund 50 Beschäftigten, die seit 15. März in Heiligenblut unter Quarantäne standen, den Ort wieder verlassen. Die österreichischen Gäste, die teils nur für einen Kurzurlaub gekommen waren, mussten im Ort bleiben und wurden weiter in Hotels, Pensionen und Frühstückspensionen untergebracht. Seither wurden in der Gemeinde keine neuen Erkrankungen mehr gemeldet.

Deutlich mehr Schwerkranke auf Psychiatrie

In der aktuellen Coronakrise leiden viele Kärntner unter Ängsten um die eigene Gesundheit oder jene von Angehörigen, aber auch um die eigene Autonomie. Auf der Psychiatrie im LKH Villach müssen nun deutlich mehr Schwerkranke behandelt werden, erklärt Primaria Christa Rados im Interview mit der Kleinen Zeitung. Sie zeigt aber auch auf, wie man sich in der aktuellen Situation mit Ängsten umgeht oder Gewalt in der Familie vorbeugen kann.

Quarantäne nicht eingehalten

Drei Männer sollen trotz Heimquarantäne bei Kontrollen nicht zu Hause gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ermittelt nun wegen vorsätzlicher Gefährdung durch übertragbare Krankheiten.

UKH-Mitarbeiter infiziert

Das UKH Klagenfurt bestätigte Kleine-Zeitung-Informationen, wonach zahlreiche Mitarbeiter erkrankt sind, nennt aber keine Details. „Es gibt ein paar Infektionen“, sagt Pressesprecherin Sonja Rosenberger. Elf Pensionisten wurden im Pflegeheim Lienz positiv getestet.

Was hat geöffnet?

Geschäfte & Co. Was alles offen bleibt: Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Greißler, Bäckereien, Fleischhauer

Drogerien

Apotheken

Geschäfte, die medizinische Produkte und Heilbehelfe anbieten

Gesundheits- und Pflegedienste

Verkaufsstellen von Tierfutter

Agrarhandel

Tankstellen

Sicherheits- und Notfallprodukte sowie Wartung

Banken

Post und Telekommunikation

Lieferdienste (Amazon, DHL & Co)

Handyshops

Reinigung/Hygiene

Öffentlicher Verkehr

Trafiken und Zeitungskioske

Wartung kritischer Infrastruktur

Notfall-Dienstleistungen Was generell geschlossen wird (bzw. bereits geschlossen ist): Schuh- und Textilgeschäfte

Buchhandel

Elektrogeschäfte

Sportartikelhändler

Baumärkte

Friseure

Fußpflege

Fitnessstudios

Opernhäuser, Theater, Museen

die meisten Kinos

Universitäten und Hochschulen

Büchereien und Bibliotheken

Schulen (gestaffelt)