++ Zahl der Infizierten in Kärnten auf 223, in Osttirol auf 81 gestiegen ++ 300 Anrufe täglich bei Hotline des Landes ++ Überbrückungshilfen für kleinere Selbstständige und Sportvereine voll angelaufen ++ Alle Entwicklungen des Tages aus Kärnten und Osttirol lesen Sie hier live.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HANS PUNZ

Die zweite Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise neigt sich dem Ende zu. 8258 bestätigte Coronafälle (Stand Samstag, 21.45 Uhr) gibt es laut Gesundheitsministerium mittlerweile in Österreich. In Kärnten sind es 223, zwei Todesfälle sind zu beklagen. Acht Kärntner werden intensivmedizinisch betreut. 81 positive Getestete gibt es derzeit in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten auf dem Laufenden.

Die Ereignisse im Live-Ticker

6.03 Uhr - UKH-Mitarbeiter infiziert

Das UKH Klagenfurt bestätigte Kleine-Zeitung-Informationen, wonach zahlreiche Mitarbeiter erkrankt sind, nennt aber keine Details. „Es gibt ein paar Infektionen“, sagt Pressesprecherin Sonja Rosenberger. Elf Pensionisten wurden im Pflegeheim Lienz positiv getestet.

Was hat geöffnet?

Geschäfte & Co. Was alles offen bleibt: Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Greißler, Bäckereien, Fleischhauer

Drogerien

Apotheken

Geschäfte, die medizinische Produkte und Heilbehelfe anbieten

Gesundheits- und Pflegedienste

Verkaufsstellen von Tierfutter

Agrarhandel

Tankstellen

Sicherheits- und Notfallprodukte sowie Wartung

Banken

Post und Telekommunikation

Lieferdienste (Amazon, DHL & Co)

Handyshops

Reinigung/Hygiene

Öffentlicher Verkehr

Trafiken und Zeitungskioske

Wartung kritischer Infrastruktur

Notfall-Dienstleistungen Was generell geschlossen wird (bzw. bereits geschlossen ist): Schuh- und Textilgeschäfte

Buchhandel

Elektrogeschäfte

Sportartikelhändler

Baumärkte

Friseure

Fußpflege

Fitnessstudios

Opernhäuser, Theater, Museen

die meisten Kinos

Universitäten und Hochschulen

Büchereien und Bibliotheken

Schulen (gestaffelt)