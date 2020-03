Das Corona-Testmaterial in Kärnten wird knapp +++ Heute soll es das Testergebnis hinsichtlich des Verdachtsfalls in der Türk-Kaserne in Spittal geben +++ Ärzte-Dienste am Wochenende teilweise unbesetzt +++ Alle Entwicklungen des Tages aus Kärnten und Osttirol lesen Sie hier live.

Warten auf ein Testergebnis ©

Die zweite Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise neigt sich dem Ende zu. 6917 bestätigte Coronafälle (Stand, Freitag 7 Uhr) gibt es laut Gesundheitsministerium mittlerweile in Österreich. In Kärnten sind es 188, zwei Todesfälle sind zu beklagen. Neun Personen befinden sich auf der Intensivstation. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten auf dem Laufenden.

Die Ereignisse des Tages im Liveartikel





8.13 Uhr - Keine weiteren Maßnahmen geplant

Um 10 Uhr präsentieren Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) heute wieder eine Zwischenbilanz über die Coronakrise. Neue Maßnahmen sind vorerst nicht geplant. Den Höhepunkt der Infektionen erwartet Anschober zwischen Mitte April und Mitte Mai.

7.56 Uhr - Zu viel Milch in Kärnten

Die Coronakrise trifft auch die heimische Milchwirtschaft. Im Lebensmittelhandel ist der Absatz zwar deutlich gestiegen, die Gastronomie fällt aber komplett weg und im Export gibt es immer mehr Hürden, berichtet Kärntermilch-Direktor Helmut Petschar:

7.27 Uhr - Kirche empfiehlt "Home Ostersegen"

Die Kärntner Kirche bereitet Leitfäden vor - für Andachten, Segnungen und "Osterfeuer" in den eigenen vier Wände. Die Fleischweihe findet heuer digital statt.

7.02 Uhr - Mangel an Testmaterial verhindert mehr Tests

15.000 Corona-Tests in Österreich wären zwar wünschenswert, sind derzeit aber nicht realistische machbar, sagt Ulrich Zerlauth, Chefhygieniker im Klinikum Klagenfurt. Dazu fehle es wegen der großen Nachfrage an Materialien.

Wie das Coronavirus den Alltag im Klinikum Klagenfurt beeinflusst - von der eigenen Ambulanz bis zum Labor - lesen Sie hier.

6.48 Uhr - Zahl der Infizierten steigt an

Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Personen ist gestern in Kärnten laut den Daten des Landes auf 190 (Stand Donnerstagnachmittag) gestiegen. Das ist ein Plus von 21 Infizierten im Vergleich zu Mittwochabend. Da gab es laut Gesundheitsministerium 169 Erkrankte. In Osttirol sind mit gestrigem Tag 65 Menschen an dem neuartigen Virus erkrankt. Ein verhältnismäßig leichter Anstieg: Einen Tag zuvor waren es im gesamten Bezirk Lienz 62.

Labortest dauert drei bis vier Stunden



Sabine Sussitz-Rack leitet die Labordiagnostik Klinikum Klagenfurt. In einem Interview beschreibt sie den Ablauf von Corona-Analysen im Labor. Gerne würde sie mehr testen, es mangelt aber weltweit an den notwendigen Materialien.

Weiter Bangen in Spittal

In der Türkkaserne in Spittal könnte sich ein Grundwehrdiener mit dem gefährlichen Coronavirus angesteckt haben. Heute, Donnerstag, hätte bereits das Testergebnis vorliegen sollen. Ist aber nicht so. Bisher konnte noch keine Entwarnung gegeben werden. So geht, das bange Warten auf den Testbefund in die nächste Runde. Bis dahin dürfen 100 Soldaten, die zum Zeitpunkt der Krankmeldung in der Kaserne waren, diese nicht verlassen.

Testmaterial wird in Kärnten knapp

Nach einer Aufstockung der Coronavirus-Testkapazitäten in Kärnten wird nun das Testmaterial knapp, hieß es am Donnerstag von der Landesregierung, Nachschub werde erwartet.

In Osttirol stehen erste Coronafälle vor Heilung

Mäßig gestiegen ist die Zahl der Coronafälle im Bezirk von Mittwoch auf Donnerstag. Sie hat sich von 62 auf 65 erhöht, gibt der Virologe Gernot Walder bekannt. In Osttirol wurden bisher rund 1150 Einzelpersonen getestet. "Es gibt inzwischen einige, die vor ihrer Heilung stehen", sagt Walder

Kinderschutz in der Corona-Krise

Das Land Kärnten hat Leitfäden für Eltern entwickelt, um als Familie gut durch die besonders herausfordernde Zeit der Corona-Krise zu kommen und Kindern im Umgang mit dem Virus möglichst gut helfen zu können. Alle Informationen finden Sie unter https://kinderschutz.ktn.gv.at/

Ärzte-Dienste am Wochenende unbesetzt

Der Villacher Bezirksärztevertreter Gerd Clement ortet bei den Hausärzten massiven Handlungsbedarf. „Die Behörde lässt uns im Stich. Wir können im Moment nicht alle Wochenenddienste besetzen, weil viele Ärzte Angst vor Hausbesuchen ohne Schutzbekleidung haben“, warnt er. Drei Dienste pro Monat im Sektor Villach Nord und Villach Süd können derzeit nicht besetzt werden. Zudem gebe es einen extremen Mangel an Schutzbekleidung.

Die Ereignisse vom Donnerstag finden Sie hier zum Nachlesen.

Was hat geöffnet?

Geschäfte & Co. Was alles offen bleibt: Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Greißler, Bäckereien, Fleischhauer

Drogerien

Apotheken

Geschäfte, die medizinische Produkte und Heilbehelfe anbieten

Gesundheits- und Pflegedienste

Verkaufsstellen von Tierfutter

Agrarhandel

Tankstellen

Sicherheits- und Notfallprodukte sowie Wartung

Banken

Post und Telekommunikation

Lieferdienste (Amazon, DHL & Co)

Handyshops

Reinigung/Hygiene

Öffentlicher Verkehr

Trafiken und Zeitungskioske

Wartung kritischer Infrastruktur

Notfall-Dienstleistungen Was generell geschlossen wird (bzw. bereits geschlossen ist): Schuh- und Textilgeschäfte

Buchhandel

Elektrogeschäfte

Sportartikelhändler

Baumärkte

Friseure

Fußpflege

Fitnessstudios

Opernhäuser, Theater, Museen

die meisten Kinos

Universitäten und Hochschulen

Büchereien und Bibliotheken

Schulen (gestaffelt)