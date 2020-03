Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einen regelrechten Ansturm gibt es auf die Landeshotline zum Thema Coronavirus © Robert Kneschke - Fotolia

Die zweite Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise neigt sich dem Ende zu. 7712 bestätigte Coronafälle (Stand Samstag, 10 Uhr) gibt es laut Gesundheitsministerium mittlerweile in Österreich. In Kärnten sind es 204, zwei Todesfälle sind zu beklagen. 81 positive Getestete gibt es derzeit in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten auf dem Laufenden.

Die Ereignisse im Live-Ticker

10.20 Uhr -Wo darf ich die Sonne genießen?



Corona-Bescheid hin oder her – das schöne Wetter am Wochenende lädt ein, in die Parks, in die Wälder oder Auen zu gehen. Aber was genau darf man jetzt und was nicht?

10 Uhr - 81 Infizierte in Osttirol

Nachdem es von Donnerstag auf Freitag 13 neue Infizierte im Bezirk gab, ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle von Freitag auf Samstag nur leicht gestiegen - von 78 auf 81. Zwei Fälle mehr zählt der Lienzer Talboden. Dort liegt die Fallzahl inzwischen bei 49 Infizierten. Im Pustertal hat sich die Zahl um eins auf 12 erhöht. Stabil hingegen blieben das Iseltal (13) und das Defereggental (7). In Kärnten ist die Zahl der Infizierten über Nacht konstant bei 204 geblieben.

9.15 Uhr - Müll wird vermehrt illegal deponiert

Der "Frühjahrsputz" sorgte schon immer dafür, dass an Waldrändern illegale Deponien aufgetaucht sind. In diesem Jahr ist die Situation verschärft: Bedingt durch das Corona-Virus sind die Menschen in ihrer Freizeitgestaltung eingeschränkter, zudem haben die Altstoffsammelzentren in Klagenfurt und Villach geschlossen. Bereits an mehreren Orten in beiden Städten sind illegale Deponien aufgefallen.

9 Uhr - 300 Anrufe täglich bei Landeshotline

Die Hotlines des Landes Kärnten (050-536-53003), die anlässlich der Coronavirus-Krise eingerichtete worden sind, haben in der Vorwoche rund 300 Anrufe pro Tag verzeichnet. Wie Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) sagte, drehen sich die Fragen vor allem um die Themen Reisebewegungen und Quarantäne, die Dienste von Psychotherapeuten und Mediatoren wurden bisher kaum nachgefragt.

20.45 Uhr - Elf Heimbewohner in Lienz infiziert

Schon Freitagfrüh ist aufgefallen, dass sich die Fallzahl der Coronavirus-Infizierten im Lienzer Talboden deutlich erhöht hat. Da dürften bereits positiv getestete Bewohner des Wohn-und Pflegeheimes Lienz dabei gewesen sein. Denn, fest steht: Von den 235 Klienten des Heimes sind elf infiziert.

16.25 Uhr - Land verteilt fast 500.000 Schutzmasken

Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) erklärt, dass das Land 414.000 OP-Schutzmasken ausliefern wird. Beliefert werden Alten- und Pflegeheime, die mobilen Dienste, Behinderteneinrichtungen, freipraktizierende Physiotherapeuten und freipraktizierende Hebammen. Auch Visitenärzte und das Rote Kreuz erhalten entsprechende Lieferungen. Zudem werden 76.000 Stück sogenannte FFP1-Masken ausgegeben.

Was hat geöffnet?