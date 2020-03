Corona in Kärnten und Osttirol Seit Mitternacht Fieberchecks an der Grenze zu Slowenien

Ab sofort muss bei der Ausreise ein Gesundheitszeugnis mitgeführt werden, ansonsten wird die Temperatur gemessen +++ In Kärnten sind aktuell 145 Menschen am Virus erkrankt, in Osttirol 48 +++ Alle Entwicklungen des Tages aus Kärnten und Osttirol lesen Sie hier live.