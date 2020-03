Ab sofort muss bei der Ausreise ein Gesundheitszeugnis mitgeführt werden, ansonsten wird die Temperatur gemessen +++ In Kärnten sind aktuell 160 Menschen am Virus erkrankt, in Osttirol 62 +++ Alle Entwicklungen des Tages aus Kärnten und Osttirol lesen Sie hier live.

© APA/AFP/INA FASSBENDER

Mittlerweile gibt es in Österreich laut Gesundheitsministerium bereits 5512 (Stand 13.00 Uhr) bestätigte Coronafälle. In Kärnten sind es 160, zwei Todesfälle sind zu beklagen.

Es gelten strenge Ausgangsbeschränkungen, die auch kontrolliert werden. Auch in Kärnten herrscht Ausnahmezustand. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten auf dem Laufenden:

Klagenfurt - Stationäre Corona-Tests auf dem Messegelände

Das Rote Kreuz hat auf dem Klagenfurter Messegelände einen Container für Corona-Test aufgestellt. Pro Tag sind 50 Tests möglich.

Stadt Villach senkt Beiträge für Kinderbetreuung

Weil die aktuelle Coronakrise auch Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation vieler Familien hat, will Villachs Stadtregierung den Eltern mit kulanten Kosten und Zahlungsvarianten für die Kinderbetreuung entgegenkommen.

Werdende Väter dürfen bei Geburt dabei sein

„Gemeinsam ist es heute den Gesundheitsreferenten aller Bundesländer gelungen, die bisherigen Bestimmungen zur Besuchsregelung in Geburtenstationen etwas zu entschärfen: So wird es nun möglich sein, dass eine Person – der werdende Vater – die werdende Mutter in den Kreißsaal begleiten darf. Voraussetzung ist, dass die Begleitperson gesund ist. Vor Ort wird sie dann mit entsprechender Schutzkleidung ausgestattet“, berichtet Gesundheitsreferentin LHStv.in Beate Prettner von einem Ergebnis der Videokonferenz mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober.

Raiffeisen Landesbank Kärnten empfiehlt Bankwege zu reduzieren



„Wir empfehlen Bankgeschäfte sicher von zuhause aus zu erledigen und den persönlichen Bankbesuch auf das unbedingt notwendige Ausmaß zu reduzieren – besonders am Monatsanfang,“ unterstreicht Peter Gauper, Vorstandsprecher der Raiffeisen Landesbank Kärnten. Klar ist. Das Ersparte ist sicher, man kann jederzeit darauf zugreifen. Die Bargeldversorgung ist gesichert. Es ist ausreichend Bargeld vorhanden.

Viele Bankgeschäfte müssen heute nicht mehr unbedingt persönlich erledigt werden. Für unaufschiebbare Bankgeschäfte, die einen Besuch vor Ort erforderlich machen, steht das Service am Schalter oder der Kundenbetreuer persönlich zur Verfügung. Hier wird empfohlen persönliche Termine zu vereinbaren, um Wartezeiten gerade am Monatsanfang zu vermeiden.

Fallzahl in Osttirol um neun Infizierte gestiegen

Im Bezirk liegt die Zahl der gesicherten Coronavirus-Fälle am Mittwochfrüh bei 62. Gegenüber dem Dienstag ist das ein Anstieg von neun Infizierten. Im Iseltal und im Pustertal sind die gesicherten Fälle gleich geblieben.



Kärntner Sportvereine kämpfen gegen Corona



Wie geht's den Kärntner Sportvereinen in der Corona-Krise? Welche Engpässe müssen überwunden werden, welche finanziellen Ausfälle sind zu beklagen. Ein Rundumblick in die Szene.

Villach - Racers-Chef: "Ich will alle Mitarbeiter halten"

43 Mitarbeiter des Restaurants "Racers" sind aktuell in Kurzarbeit. Chef Andreas Kulle will nach der Corona-Krise wieder voll durchstarten.

Autolenker zog Spur der Verwüstung und wird angezeigt

Als zwei junge Männer aus Villach in der Nacht auf Mittwoch mit dem Auto stadteinwärts fuhren, brach der Wagen aufgrund erhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve aus. Sie werden nach dem Coronavirus-Maßnahmengesetz angezeigt.

Kärntner Zivilschutzverband muss Olympiade absagen

Nach Rücksprache mit der Bildungsdirektion für Kärnten muss der Kärntner Zivilschutzverband wegen der Corona-Pandemie die diesjährige Kindersicherheitsolympiade ersatzlos absagen.

Notquartier mit 50 Betten in der Villacher Stadthalle

Nach Notquartieren in Klagenfurt entsteht nun auch in Villach ein Lazarett für Coronafälle. In der Stadthalle wurden 50 Betten als "Notfallreserve" aufgebaut. In Krankenhäusern gibt es 180 Betten für Intensivpatienten.

Kärnten Radmarathon 2020 abgesagt

Nach drei Jahren Pause war die Vorfreude auf das glanzvolle Comeback des ARBÖ Kärnten Radmarathons Bad Kleinkirchheim 7. Juni besonders groß. Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, zuletzt knackte man bei den Anmeldungen gar die 400er-Marke. Und dann sprintete der Corona-Virus um die Ecke.

Gestern entschloss sich der Veranstalter, der Radclub ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See, dann die Reißleine zu ziehen und die diesjährige Veranstaltung frühzeitig abzusagen. OK-Chef Norbert Unterköfler: „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Doch die derzeitige Situation gibt kaum Anlass zur Hoffnung, dass wir im Juni wieder zur sportlichen Normalität zurückkehren können.“

„Die Miete einfach nicht zu zahlen, ist nicht ratsam“

Unklare Rechtsfragen bei der Miete, eindeutige Pflichten zur Kurzarbeit und beschnittene Grundrechte: Rechtsanwalt Bernhard Fink gab im Livestream der Kleinen Zeitung Auskunft.

Livestream am Mittwoch: Wie gut sind unsere Spitäler vorbereitet?



Mittwoch um 14.15 Uhr: Wir fragen nach bei Wolfgang Schantl vom Management der Kärntner Krankenanstalten Betriebsgesellschaft (Kabeg): Wie gut sind Kärntens Spitäler auf die Coronakrise vorbereitet?



Video zum Nachsehen: Wie viele Tests sind möglich?

Uta-Maria Ohndorf ist Geschäftsführerin von Roche Diagnostics in Österreich. Ihr Unternehmen hat einen Schnelltest auf Basis der PCR-Methode entwickelt. Im Kleinetv-Interview erklärt sie die Testverfahren und deren Unterschiede.

Bezirk St. Veit - Diese Menschen helfen in der Krise

Soma-Markt sperrt am Donnerstag wieder auf. „Verein Together“ startet in St. Veit, Zammelsberger informiert auf Internetseite über Hilfsangebote im Gurktal.

Wie die Rückkehr zur Normalität aussehen könnte

Der Kampf gegen die Corona-Seuche gleicht einem Marathon. Die Schlüsselfrage ist allerdings: Sind wir bei Kilometer zehn, fünf oder eins?

Können auch junge Menschen schwer erkranken?

In unserem täglichen Podcast-Format "Corona Update" gibt der Infektionsspezialist Bernhard Haas Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das Virus.

Regionale Unternehmer und Produzenten mit Lieferservice

Hier finden Sie eine Auswahl an Händlern in Ihrer Nähe, bei denen Sie online bestellen können oder die andere Formen des kontaktlosen Kaufens anbieten, wie zum Beispiel Ab-Hof-Verkäufe.

Aktuelle Zahlen nach Bezirken (Stand 8.00 Uhr)



145 Personen in Kärnten und 48 in Osttirol sind laut Gesundheitsministerium aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Die Aufschlüsselung nach Bezirken:

Klagenfurt Stadt 32

Klagenfurt Land 15

Villach Stadt 11

Villach Land 16

Wolfsberg 14

Völkermarkt 28

Feldkirchen 5

St. Veit 10

Spittal 11

Hermagor 3

Lienz 48

Fieberchecks an slowenischer Grenze

Slowenien führt seit Mitternacht Gesundheitschecks an seinen Grenzen zu Österreich, Kroatien und Ungarn durch. Damit müssen nicht-slowenische Staatsbürger an der österreichisch-slowenischen Grenze entweder ein Gesundheitszeugnis (nicht älter als drei Tage) vorweisen oder einen Gesundheitscheck absolvieren. Einreisen nach Slowenien sind bei einem erfolgten Fiebercheck, der nicht mehr als 37,5 Grad Körpertemperatur ergibt, möglich. Ausnahmen gelten für Pendler, den Güter- und Transitverkehr, Einsatzfahrzeuge und humanitäre Konvois sowie Landwirte mit landwirtschaftlichem Grund im jeweils anderen Land.

Die Ereignisse vom Dienstag finden Sie hier zum Nachlesen.

Was hat geöffnet?

Geschäfte & Co. Was alles offen bleibt: Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Greißler, Bäckereien, Fleischhauer

Drogerien

Apotheken

Geschäfte, die medizinische Produkte und Heilbehelfe anbieten

Gesundheits- und Pflegedienste

Verkaufsstellen von Tierfutter

Agrarhandel

Tankstellen

Sicherheits- und Notfallprodukte sowie Wartung

Banken

Post und Telekommunikation

Lieferdienste (Amazon, DHL & Co)

Handyshops

Reinigung/Hygiene

Öffentlicher Verkehr

Trafiken und Zeitungskioske

Wartung kritischer Infrastruktur

Notfall-Dienstleistungen Was generell geschlossen wird (bzw. bereits geschlossen ist): Schuh- und Textilgeschäfte

Buchhandel

Elektrogeschäfte

Sportartikelhändler

Baumärkte

Friseure

Fußpflege

Fitnessstudios

Opernhäuser, Theater, Museen

die meisten Kinos

Universitäten und Hochschulen

Büchereien und Bibliotheken

Schulen (gestaffelt)