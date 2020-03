135 bestätigte Fälle in Kärnten, 49 in Osttirol +++ Kaum Schutzkleidung für mobile Pflegekräfte +++ Alle Entwicklungen des Tages aus Kärnten lesen Sie hier live.

© APA/dpa/Marcel Kusch

Mittlerweile gibt es in Österreich bereits 4477 (135 in Kärnten) bestätigte Coronafälle. Es gelten strenge Ausgangsbeschränkungen, die auch kontrolliert werden. Auch in Kärnten herrscht Ausnahmezustand. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten auf dem Laufenden:

Die Ereignisse im Liveartikel

Klammer in Selbstisolation

Abfahrts-Olympiasieger Franz Klammer hat kürzlich eine Flugreise

absolviert und hat sich selbst Quarantäne auferlegt. "Ich nehme es

als Auszeit", sagte der vor allem in Wien lebende Kärntner und nutzt diese auch für Gartenarbeiten, zum Lesen und um seine Sprachkenntnisse in Englisch und Italienisch zu verbessern. Mit

Übungen im Garten versucht sich Klammer aktuell fit zu halten. Der

66-Jährige plädiert dafür, alle Vorgaben der Regierung einzuhalten.

Ein Zuviel an Informationen versucht er aber zu vermeiden. "Ich

lasse mich nicht verrückt machen."

Die Ereignisse vom Montag finden Sie hier zum Nachlesen.

Was hat wann geöffnet?

Geschäfte & Co. Was alles offen bleibt: Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Greißler, Bäckereien, Fleischhauer

Drogerien

Apotheken

Geschäfte, die medizinische Produkte und Heilbehelfe anbieten

Gesundheits- und Pflegedienste

Verkaufsstellen von Tierfutter

Agrarhandel

Tankstellen

Sicherheits- und Notfallprodukte sowie Wartung

Banken

Post und Telekommunikation

Lieferdienste (Amazon, DHL & Co)

Handyshops

Reinigung/Hygiene

Öffentlicher Verkehr

Trafiken und Zeitungskioske

Wartung kritischer Infrastruktur

Notfall-Dienstleistungen Was generell geschlossen wird (bzw. bereits geschlossen ist): Schuh- und Textilgeschäfte

Buchhandel

Elektrogeschäfte

Sportartikelhändler

Baumärkte

Friseure

Fußpflege

Fitnessstudios

Opernhäuser, Theater, Museen

die meisten Kinos

Universitäten und Hochschulen

Büchereien und Bibliotheken

Schulen (gestaffelt)