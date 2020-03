Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Klagenfurter liest die Geschichten an Schauplätzen im Keutschacher Vier-Seen-Tal vor © Nicolas Zangerle

Abwechslung ist in Zeiten wie diesen wohl gefragter denn je. Und das gilt wohl vor allem für die Jüngsten. „Wir versuchen, den Kindern die Situation etwas zu erleichtern und wollen ihnen positive Dinge vermitteln“, sagt der Klagenfurter Michael Kuglitsch. Seit rund drei Jahren schlüpft der Schauspieler in der Vorweihnachtszeit in ein Bärenkostüm und gestaltet als Weihnachtsbär Benno am Fuße des Pyramidenkogelturmes ein Programm für die jüngsten Besucher des Adventmarktes.