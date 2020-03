101 bestätigte Fälle in Kärnten, 46 in Osttirol +++ Landeshauptmann befürchtet Ansteigen der Armut +++ Sänger und Songwriter Nik P. hat sich infiziert +++ Bürgermeister will Gemeinde unter Quarantäne stellen +++ Alle Entwicklungen hier live.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/AFP/INA FASSBENDER (INA FASSBENDER)

Das Coronavirus sorgt weltweit für einschneidende Maßnahmen. Für Österreich gelten strenge Regeln, unter anderem Ausgangsbeschränkungen, die auch kontrolliert werden. Mittlerweile gibt es österreichweit bereits mehr als 3000 bestätigte Coronafälle. Auch in Kärnten herrscht Ausnahmezustand. Wir haben Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten auf dem Laufenden gehalten.

Die aktuellen Ereignisse im Live-Artikel

11 Uhr: So meistern Kärntens Schüler den Alltag in der Corona-Krise

„Danke an alle Kinder und Jugendlichen für ihre Mithilfe“, sagte der Bundespräsident in seiner Rede zur Corona-Krise. An Schulen wird nicht mehr unterrichtet. In Kärnten sind 42.000 Kinder davon betroffen. Wie gestalten sie ihren Alltag? Wir fragten nach. Hier geht es zur Geschichte.

10.10 Uhr: In Kärnten sind nun mehr als 100 Personen infiziert

Das Gesundheitsministerium vermeldete soeben drei weitere Fälle in Kärnten. Damit sind 101 Personen offiziell bestätigt.

10.00 Uhr: Gottesdienste der katholischen und evangelischen Kirche

9.50 Uhr: Bestätigte Fälle in Osttirol leicht gestiegen

Von Samstag auf Sonntag haben sich die gesicherten Fälle von Coronavirus im Bezirk um vier erhöht.

9.30 Uhr: Feuerwehr Millstatt bedankt sich mit Video

Jeden Tag, Punkt 18 Uhr, können Sie unseren Helfern in der Corona-Krise "Danke" sagen – indem Sie vor der Haustüre, vom Fenster aus, lautstark applaudieren. Die Feuerwehr Millstatt dreht nun den Spieß um und bedankt sich bei der Bevölkerung in diesem Facebook-Video für die Unterstützung.

8.45 Uhr: Klagenfurter Polizei fährt mit Durchhalte-Hymne durch die Stadt

Die Klagenfurter Polizei sagte auf charmante Art danke fürs Daheimbleiben. Via Lautsprecher wurden ganze Straßenzüge beschallt.

8.20 Uhr: Bitte unbedingt melden: Wer war in Ischgl?

Nach mehreren Coronavirus-Fällen laufen die Abklärungen der Gesundheitsbehörden auf Hochtouren. Betroffen ist der Zeitraum von 8. bis 15. März.

7.45 Uhr: Kaiser: "Es wird einen Wiederaufbau brauchen"

Landeshauptmann Peter Kaiser sieht im Interview mit Chefredakteurin Antonia Gössinger das Land mit Spitalsbetten gerüstet, befürchtet ein Ansteigen der Armut und ortet einen Lerneffekt durch die Corona-Krise.

7.35 Uhr: Nik P. hat sich mit dem Corona-Virus infiziert

Der erfolgreiche Songwriter Nik P. und dessen Freundin bekamen am Mittwoch die Bestätigung. „Obwohl wir uns seit den angekündigten Regierungsmaßnahmen vorsichtig verhalten und uns auch nicht in Krisengebiete begeben haben, sind wir nun leider mit Fieber und weiteren leichten Symptomen unter häuslicher Quarantäne. Uns geht es den Umständen entsprechend gut. Der Krankheitsverlauf ist derzeit relativ milde und ich hoffe, dass dies so bleibt bzw. das eine baldige Besserung eintreten wird."

7.20 Uhr: Gottesdienst ab 10 Uhr im Livestream

Die evangelische Kirche überträgt den Gottesdienst der Pfarrgemeinde St. Ruprecht online, mit Pfarrer Jürgen Öllinger und einer Gastpredigt von Georg Lux.

7.15 Uhr: Heilige Messe ab 10 Uhr im Livestream

7.00 Uhr: 403 Kärntner Betriebe bei #wirstehenzusammen

Groß ist die Resonanz auf den Kleine Zeitung-Marktplatz für Händler in Not. Bis Samstagabend haben sich insgesamt 1425 regionale Unternehmen und Produzenten mit Lieferservice eingetragen, davon 403 aus Kärnten und neun aus Osttirol.

7.00 Uhr: Bürgermeister möchte Gemeinde unter Quarantäne stellen

Franz Josef Smrtnik, Bürgermeister von Eisenkappel-Vellach, überlegt ob der Zahl von Infizierten im Bezirk Völkermarkt, seine Gemeinde bis 13. April unter Quarantäne stellen zu lassen. Er wird sich dafür beim Land einsetzen. In seiner Gemeinde seien fast 50 Prozent der Bürger über 60 Jahre.

Die Ereignisse vom Samstag finden Sie hier zum Nachlesen.

Was hat wann geöffnet?