110 bestätigte Fälle in Kärnten, 39 in Osttirol +++ Landeshauptmann befürchtet Ansteigen der Armut +++ Sänger und Songwriter Nik P. infiziert +++ Balkonkonzerte um 18 Uhr. Viele Ansteckungen bei einem Begräbnis +++ Alle Entwicklungen hier live.

Das Coronavirus sorgt weltweit für einschneidende Maßnahmen. Für Österreich gelten strenge Regeln, unter anderem Ausgangsbeschränkungen, die auch kontrolliert werden. Mittlerweile gibt es österreichweit bereits mehr als 3400 bestätigte Coronafälle. Auch in Kärnten herrscht Ausnahmezustand. Wir haben Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten auf dem Laufenden gehalten.

Die aktuellen Ereignisse im Live-Artikel

17.00 Uhr: Die Zahlen der in Kärnten Infizierten nach Bezirken

Hermagor 2

Spittal 11

Villach Land 12

Villach Stadt 11

Feldkirchen 2

St. Veit 6

Klagenfurt Land 10

Klagenfurt Stadt 21

Völkermarkt 25

Wolfsberg 10

16.56 Uhr: Gesundheitsminister: 15,28 Corona-Zunahmen

Gesundheitsminister Rudi Anschober: „Die gesetzten Maßnahmen beginnen also zu wirken. Die Entwicklung der Zahl der Corona-Erkrankungen muss aber weiter sinken, die Zuwächse sind noch immer viel zu hoch. Wir müssen die Zuwächse durch eine konsequente Umsetzung der Maßnahmen auf den einstelligen Bereich an Tageszuwächsen drücken."

16.40 Uhr: 110 bestätigte Fälle in Kärnten

Laut Gesundheitsministerium sind in Kärnten 110 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

14.51 Uhr: Unterstützung durch das Bundesheer

Das Bundesheer ist an den Grenzübergängen Arnoldstein und Krawankentunnel 24 Stunden als Unterstützung präsent. In Grablach, Lavamünd von 5 bis 23 Uhr, am Wurzenpass von 5 bis 21 Uhr und an der Bundesstraße Thörl Maglern von 6 bis 21 Uhr. Auserhalb dieser Uhrzeiten sind die genannten Übergänge gesperrt. 28 Soldaten helfen in den Verteilerzentren SPAR Maria Saal und REWE St. Veit

13.10 Uhr: ÖBB-Fahrplan wird ausgedünnt

Ab Montag bis einschließlich 13. April 2020, 24 Uhr, wird der Nahverkehr in ganz Österreich von der ÖBB ausgedünnt. Es wird einen verstärkten Fahrplan in den Morgen- und Abendstunden an den Sonn- und Feiertagen geben, d.h. es wird einen 2-Stunden-Takt während der Nichthauptverkehrszeiten auf allen Strecken geben.

Es gibt keine Zugsverbindung nach Italien und Slowenien. Alle Züge enden im Bahnhof Villach. Von und nach Salzburg gibt es keine Halte für den Personenverkehr in Bad Gastein, Hofgastein und in Dorfgastein. Auf der Südstrecke von und nach Wien verkehren alle Züge planmäßig.

Zusätzlich im Nahverkehr: Ausfall der Italienzüge zwischen Villach und Tarvisio, Ausfall zwischen Rosenbach und Jesenice sowie Sperre der Tauernschleuse.

Der Güterverkehr fährt national wie international planmäßig.

13.00 Uhr: Kärnten hat ein zusätzliches Labor

Das Institut für Lebensmitteluntersuchung, Veterinärmedizin und Umwelt des Landes Kärnten erhält vom Bund das OK für Corona-Testauswertungen. Amtlich genehmigte Tests werden ab Anfang der Woche ausgewertet.

12.50 Uhr: Ärztekammer warnt vor kommerziellen Schnelltests

Die Ärztekammer warnt: Kommerzielle Schnelltests sind ungeeignet, die Ansteckungsgefahr würde damit nur steigen. Niedergelassene Ärzte wurden gewarnt, diese Schnelltest nicht ihren Patienten anzubieten.

12.30 Uhr: Viele Ansteckungen bei einem Begräbnis



Der Grund für die überdurchschnittlich hohe Zahl an Coronafällen im Bezirk Völkermarkt ist ein Begräbnis mit anschließendem Leichenschmaus, an dem knapp 90 Personen teilnahmen.

11.45 Uhr: 65-jähriger Mann verstorben



Am Sonntag wurde in Kärnten der erste Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Dabei handelt es sich um einen 65-jährigen Mann mit schwerer Lungenerkrankung.

11.30 Uhr: Kaiser und Prettner berichten über die aktuelle Lage



101 Kärntner sind mittlerweile mit dem Coronavirus infiziert. Im Bezirk Völkermarkt sind die Zahlen besonders hoch. Landeshauptmann Peter Kaiser und Gesundheitsreferentin Beate Prettner erklärten die aktuelle Situation.

11 Uhr: So meistern Kärntens Schüler den Alltag in der Corona-Krise

„Danke an alle Kinder und Jugendlichen für ihre Mithilfe“, sagte der Bundespräsident in seiner Rede zur Corona-Krise. An Schulen wird nicht mehr unterrichtet. In Kärnten sind 42.000 Kinder davon betroffen. Wie gestalten sie ihren Alltag? Wir fragten nach. Hier geht es zur Geschichte.

10.10 Uhr: In Kärnten sind nun mehr als 100 Personen infiziert

Das Gesundheitsministerium vermeldete soeben drei weitere Fälle in Kärnten. Damit sind 101 Personen offiziell bestätigt.

10.00 Uhr: Gottesdienste der katholischen und evangelischen Kirche

9.50 Uhr: Bestätigte Fälle in Osttirol leicht gestiegen

Von Samstag auf Sonntag haben sich die gesicherten Fälle von Coronavirus im Bezirk um vier erhöht.

8.45 Uhr: Klagenfurter Polizei fährt mit Durchhalte-Hymne durch die Stadt

Die Klagenfurter Polizei sagte auf charmante Art danke fürs Daheimbleiben. Via Lautsprecher wurden ganze Straßenzüge beschallt.

8.20 Uhr: Bitte unbedingt melden: Wer war in Ischgl?

Nach mehreren Coronavirus-Fällen laufen die Abklärungen der Gesundheitsbehörden auf Hochtouren. Betroffen ist der Zeitraum von 8. bis 15. März.

7.45 Uhr: Kaiser: "Es wird einen Wiederaufbau brauchen"

Landeshauptmann Peter Kaiser sieht im Interview mit Chefredakteurin Antonia Gössinger das Land mit Spitalsbetten gerüstet, befürchtet ein Ansteigen der Armut und ortet einen Lerneffekt durch die Corona-Krise.

7.35 Uhr: Nik P. hat sich mit dem Corona-Virus infiziert

Der erfolgreiche Songwriter Nik P. und dessen Freundin bekamen am Mittwoch die Bestätigung. „Obwohl wir uns seit den angekündigten Regierungsmaßnahmen vorsichtig verhalten und uns auch nicht in Krisengebiete begeben haben, sind wir nun leider mit Fieber und weiteren leichten Symptomen unter häuslicher Quarantäne. Uns geht es den Umständen entsprechend gut. Der Krankheitsverlauf ist derzeit relativ milde und ich hoffe, dass dies so bleibt bzw. das eine baldige Besserung eintreten wird."

7.20 Uhr: Gottesdienst ab 10 Uhr im Livestream

Die evangelische Kirche überträgt den Gottesdienst der Pfarrgemeinde St. Ruprecht online, mit Pfarrer Jürgen Öllinger und einer Gastpredigt von Georg Lux.

7.15 Uhr: Heilige Messe ab 10 Uhr im Livestream

7.00 Uhr: 403 Kärntner Betriebe bei #wirstehenzusammen

Groß ist die Resonanz auf den Kleine Zeitung-Marktplatz für Händler in Not. Bis Samstagabend haben sich insgesamt 1425 regionale Unternehmen und Produzenten mit Lieferservice eingetragen, davon 403 aus Kärnten und neun aus Osttirol.

7.00 Uhr: Bürgermeister möchte Gemeinde unter Quarantäne stellen

Franz Josef Smrtnik, Bürgermeister von Eisenkappel-Vellach, überlegt ob der Zahl von Infizierten im Bezirk Völkermarkt, seine Gemeinde bis 13. April unter Quarantäne stellen zu lassen. Er wird sich dafür beim Land einsetzen. In seiner Gemeinde seien fast 50 Prozent der Bürger über 60 Jahre.

Die Ereignisse vom Samstag finden Sie hier zum Nachlesen.

Was hat wann geöffnet?