Coronakrise Zwei stationäre Test-Stationen nahmen am Samstag Betrieb auf

Landeshauptmann Peter Kaiser gab am Samstag einen Überblick über die derzeitige Situation. 537 mobile Tests wurden bislang in Kärnten durchgeführt. Seit Samstag gibt es zusätzlich zwei stationäre Test-Stationen in Klagenfurt und in Spittal.