Kleine Zeitung +

Kärntner des Tages So meistern Kärntens Schüler den Alltag in der Corona-Krise

„Danke an alle Kinder und Jugendlichen für ihre Mithilfe“, sagte der Bundespräsident in seiner Rede zur Corona-Krise. An Schulen wird nicht mehr unterrichtet. In Kärnten sind 42.000 Kinder davon betroffen. Wie gestalten sie ihren Alltag? Wir fragten nach.