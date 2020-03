Corona in Kärnten und Osttirol Kapazitäten für Testungen werden ab heute erhöht

Bereits 74 Fälle in Kärnten, 33 in Osttirol +++ 200 Klinikum-Mitarbeiter in Quarantäne +++ Akutversorgung in vollem Umfang gewährleistet +++ Alle Entwicklungen hier live.