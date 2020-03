In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Ordinations-Mitarbeiterinnen kommunizieren mit Patienten durch das Fenster. Nur wenige Personen dürfen die Arztpraxis betreten. Jeder wird einzeln in die Ordination geführt.

Alexander Perchtold und sein Team "ordinieren" durch das Fenster. Im Bild: Alexandra Dobernig, Melanie Paulitsch, Alexander Perchtold. © KLZ/Markus Traussnig

Not macht erfinderisch, heißt es. Das gilt wohl auch für die Corona-Krise: Die Ordination von Hausarzt Alexander Perchtold in Klagenfurt ist der beste Beweis dafür. Seit vergangenen Freitag „ordiniert“ sein Team nur noch durch das Fenster. Ordinationsgehilfin Alexandra Dobernig schildert die Arbeitsabläufe so: „Patienten warten bei der Gartentür und treten dann nach Aufforderung einzeln vor das Fenster. Meine Kollegin Melanie Paulitsch oder ich stehen beim Fenster und reden von dort aus mit den Patienten.“ Bis Montag wurden alle Rezepte auf das Fensterbankerl gelegt und die Leute haben es sich dann selbst vom Fensterbankerl heruntergenommen. Mittlerweile können die Rezept-Angelegenheiten ja auch telefonisch erledigt werden.