33 Tage allein in Isolation "Durchalten und aushalten - das zählt"

Michalela Fink weiß was Quarantäne bedeutet. Sie verbrachte nach einer Stammzelltransplantation 33 Tage alleine in einem Isolationszimmer und appelliert jetzt an alle: "Haltet Euch an die Auflagen".