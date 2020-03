Facebook

Apotheken-Notdienste © APA/Helmut Fohringer

APOTHEKEN NOTRUF 1455

Klagenfurt. Obir-Apotheke, Baumbachplatz 21, Tel. (0463) 232 25; Ring-Apotheke, Viktringer Ring 1A, Tel. (0463) 317 52.

Villach. Perau-Apotheke, Ossiacher Zeile 11, Tel. (04242) 235 29.

Althofen. Salvator-Apotheke, Tel. (04262) 21 23.

Arnoldstein. Mariahilf-Apotheke, Tel. (04255) 24 44.

Bad Bleiberg. Schutzengel-Apotheke, Tel. 0664-110 96 11.

Bad Kleinkirchheim. Kur-Apotheke, Tel. (04240) 82 06.

Feldkirchen. Stadt-Apotheke, Tel. (04276) 35 72.

Ferlach. Karawanken-Apotheke, Tel. (04227) 286 00.

Gmünd. Heiligen-Geist-Apotheke, Tel. 0676-371 27 79.

Hermagor. Gailtal-Apotheke, Tel. (04282) 253 81.

Kötschach-Mauthen. Apotheke „Zum hl. Josef“, Tel. (04715) 217.

Lienz. Stadt-Apotheke „Zur Madonna“,Tel. (04852) 620 42.

Maria Saal. Virunum-Apotheke, Tel. (04223) 200 90.

Millstatt. See-Apotheke, Tel. (04766) 21 30.

Möllbrücke. Teurnia-Apotheke, Tel. (04769) 22 34.

Moosburg. Apotheke Moosburg, Tel. (04272) 820 85.

St. Andrä/Lav. Stadt-Apotheke, Tel. (04358) 30 50

St. Veit/Glan. Bären-Apotheke, Tel. (04212) 21 58.

Spittal/Drau. Malchus-Apotheke, Tel. (04762) 43 94.

Velden. Wörthersee-Apotheke, Tel. (04274) 523 34.

Völkermarkt. Apotheke Zur Maria Hilf, Tel. (04232) 24 42.

Wolfsberg. Apotheke Zur Mariahilf, Tel. (04352) 26 11.



TIERÄRZTEDIENST

Bis MONTAG, 7 Uhr früh:

Bezirk Feldkirchen. Dr. Rainer/Mag. Spendier, Steuerberg, Tel. (04271) 20 49.

Bezirk Hermagor. Mag. Waysocher, Hermagor, Tel. (04282) 48 98. Mag.

Wassertheurer/Mag. Ragger, Kirchbach, Tel. (04284) 208 11.

Bezirk Klagenfurt. Dr. Woschnjak

(nur Kleintiere), Klagenfurt, Tel. 0664-528 08 44. Tierklinik. Dr. Krebitz, Klagenfurt, Tel. (0463) 434 55. Dr. Erdmann,

Krumpendorf, Tel. (04229) 31 01.

Bezirk Spittal/Drau. Mag. Ibounig-Wappis, Lendorf, Tel. 0676-789 95 43.

Bezirk St. Veit/Glan. Dr. Hochsteiner, Althofen, Tel. 0676-702 20 08. Mag. Isopp, St. Veit/Glan, Tel. 0664-522 00 24. Dr. Steiner-Potocnik, Weitensfeld, Tel. 0650-357 32 60. Mag. Wutte, Metnitz, Tel. (04267) 500. Tierklinik. Dr. Liebich, St. Veit/Glan, Tel. (04212) 22 20.

Bezirk Villach. Mag. Knafl, Villach,

Tel. 0676-920 39 49. Dr. Kreiger (Großtiere), Velden, Tel. 0664-148 84 44. Mag. Preissegger-Ilgenfritz, Villach, Tel. 0664-206 86 24. Dr. Steiner, Feistritz/Drau,

Tel. (04245) 39 44.

Bezirk Völkermarkt. Dr. Siencnik, Eberndorf, Tel. (04236) 22 45. Mag. Srienc, Bleiburg, Tel. (04235) 207 19. Dr. Wukounig (Kleintiere), St. Kanzian, Tel. 0664-183

08 48.

Bezirk Wolfsberg. Mag. Nößler, Wolfsberg, Tel. 0676-389 35 88.

Infos. www.tierarzt-ktn.at



ÄRZTEDIENST

Ärztlicher Notdienst bis Mo., 7 Uhr.

Der hausärztliche Bereitschaftsdienst

ist unter der Telefonnummer 141 (ohne Vorwahl) oder direkt über die Handynummer zu erreichen, die unter www.aekktn.at angeführt ist.

Die Ordination des hausärztlichen

Bereitschaftsdienstes in Klagenfurt

befindet sich in der Kolpinggasse 18.

Patienten können die Bereitschafts-

ärzte an Samstagen, Sonntagen &

Feiertagen, jeweils von 9 bis 11 und 15 bis 17 Uhr aufsuchen.



ZAHNÄRZTEDIENST

Heute, Sonntag, 9 bis 11 Uhr:

KLAGENFURT. Dr. Wolfgang Radl, Pitzelstättenweg 1, Tel. (0463) 491 78.

VILLACH. Dr. Marion Scicluna, 10.-Oktober Straße 17, Tel. (04242) 240 00.

MILLSTATT. Dr. Robert Walter, Spittaler Straße 185, Tel. (04766) 20 90.

LAVAMÜND. Dr. Gottfried Baumgartner, Lavamünd 62, Tel. (04356) 30 65.

LIENZ. Dr. Herbert Reischl, Tiroler

Straße 30/2, Tel. (04852) 655 24.

INFOS. www.zahnaerztekammer.at



24-STUNDEN-NOTDIENST

Rund um die Uhr erreichbar:

Psychiatrischer Not- und Krisendienst: Raum Unterkärnten: Tel. 0664-300 7007 und Oberkärnten: Tel. 0664-300 90 03

Telefonseelsorge der Caritas: 142

Rat auf Draht für Kinder und

Jugendliche: 147

Frauenhäuser: Klagenfurt unter Tel. (0463) 449 66 – Villach unter Tel. (04242) 310 31 – Wolfsberg unter Tel. (04352) 369 29

Spittal/Drau unter Tel. (04762) 613 86.

Drogen-Hotline: Tel. (0800) 20 16 15

Frauen-Helpline gegen Männergewalt. Tel. (0800) 22 25 55

Kriseninterventionszentrum für Kinder und Jugendliche (Verein pro mente jugend). Tel. (0463) 31 00 21

Alle Informationen zum Thema "Corona" finden Sie unter

https://www.kleinezeitung.at/international/corona/index.do

und wichtige Tipps unter

https://www.kleinezeitung.at/international/corona/info/index.do