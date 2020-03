Facebook

Der Esel wurde nach der Bergung in den Stall gebracht © FF Köttmannsdorf

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Köttmannsdorf rückten am Dienstag zu einer Tierbergung aus. Ein Esel dürfte von einem anderen Tier aufgeschreckt worden sein und flüchtete daraufhin aus seiner abgezäunten Weide. Das Tier verhängte sich in der Folge am Weidezaun und stürzte in weiterer Folge einige Meter über steiles Gelände. Der Esel kam auf einem Forstweg zum Stillstand.