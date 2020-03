Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotopool/Wolfgang Jannach

Einreisestopp in Italien, die Absage von Großveranstaltungen und das Aussetzen von Lehrveranstaltungen an Universitäten: Zur Eindämmung des Coronavirus hat die Bundesregierung Maßnahmen beschlossen, die das öffentliche Leben in den nächsten Wochen massiv einschränken werden.