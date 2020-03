Facebook

Patricia Winkler-Payer ist von Beruf Ärztin und lehrt im Verein © KLZ/Markus Traussnig

Patricia Winkler-Payer ist Ganzheitsmedizinerin. „Der Mensch steht im Fokus meiner Überlegungen“, sagt die Klagenfurterin. Dem Menschen mit all seinen Facetten widmet sich die Ärztin auch in ihrer Freizeit. Seit 20 Jahren ist Winkler-Payer ehrenamtliche Leiterin des Vereins „Treffpunkt Philosophie Klagenfurt“ mit Sitz in der Landeshauptstadt. Der „Treffpunkt Philosophie“ ist eine international tätige Non-Profit-Organisation für klassische Philosophie, Kultur und Volunteering (Freiwilligenarbeit), der weltweit in 50 Ländern aktiv ist. In Kärnten gibt es einen weiteren Standort in Villach.