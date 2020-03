Kleine Zeitung +

Kärntner des Tages Im Schnee waren diese Volleyballer die Nummer eins

Ein Kärntner Team gewann auf der Turracher Höhe die Österreichischen Meisterschaften im Snow-Volleyball. Sie nehmen nun an der Heim-Europameisterschaft teil, die im April in St. Anton am Arlberg stattfindet.