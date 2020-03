Star-Chirurg Margreiter„Die große Unbekannte ist die Abstoßung“

Facebook

Raimund Margreiter (78): weltweit bekannter Transplantationschirurg © GEPA pictures/ Michael Kristen

In der Nacht von 7. auf 8. März 2000 wurden Theo Kelz beide Hände transplantiert. Wie riskant war der Eingriff?

Raimund Margreiter: Riskant war der Eingriff überhaupt nicht, weil das vonseiten der Chirurgie Routineeingriffe sind. In dem Setting der Transplantation. Wenn jemand sich einen Finger oder eine Hand abtrennt, näht man das wieder an, das hat man beherrscht. Wenn es ein Risiko gab, dann die Immunologie. Weil man kurz vorher noch der Meinung war, dass man Haut nicht transplantieren kann. Stimmt aber nicht. Wenn man Haut mit Knochen, Muskeln, Sehnen und Gefäßen annäht, wird das schon auch abgestoßen, aber nicht irreversibel. Rein chirurgisch war es kein Risiko. Die Abstoßung kann man beherrschen. Die Abstoßung ist heute ein seltenes Ereignis.