Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am meisten geschneit hat es erneut in Oberkärnten. Im Lesachtal liegen rund 15 Zentimeter Neuschnee © Hartweger

Ein Adria-Tief brachte am Freitag in weiten Teilen Kärntens Schnee bis in die Täler. Mittlerweile sind die Schneefälle bereits abgeklungen. Am meisten geschneit hat es in den Karawanken. Am Loibl wurden 25 Zentimeter gemessen. "Im Bleiberger Hochtal gab es 19 Zentimeter Neuschnee", sagt Martin Ortner, Meteorologe bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Der Schnee ist am frühen Nachmittag aber schon auf zehn Zentimeter zusammengegangen. Im Oberen Gailtal schneite es bereits in der Nacht in höheren Lagen. Auf rund 1000 Metern wurden gute zehn Zentimeter gemessen.



"In tiefen Lagen waren die Neuschneemengen eher bescheiden", sagt Ortner. Weil der Boden relativ warm ist, wird der Schnee auch bald wieder weg sein. Freitagnachmittag überwiegt trockenes Wetter, gebietsweise können laut ZAMG zwischendurch Regen- oder Schneeschauer durchziehen. Samstag und Sonntag werden die Temperaturen zwischen fünf und zehn Grad liegen.