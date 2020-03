Facebook

Zentralraum © KK/Walter Fritz

Die Städte Villach und Klagenfurt gründen einen Verein zur Stärkung des Kärntner Zentralraums – und statt in einer der beiden Städte siedeln sie ihn in Velden am Wörthersee an.