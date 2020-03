Pfarrer sang: Rockmesse begeisterte die Gläubigen

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Pfarrer Peter Deibler wollte in jungen Jahren Rockmusiker werden © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Rockmesse und ein "Messe-Fahrplan"

Dieser Gottesdienst war alles andere als gewöhnlich. In der Herz-Jesu-Kirche in Klagenfurt-Welzenegg lud Pfarrer Peter Deibler am Faschingssonntag zu einer Rockmesse. Eine Rockband sorgte für die Musik, Deibler selbst griff zum Mikrofon und spielte die Blues-Harp. „Die Rockmesse ist ein Beitrag zur Verjüngung der Kirche, wie Papst Franziskus sie will“, sagt Deibler.