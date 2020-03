Drei Kärntnerinnen haben eines gemeinsam: Sie üben Berufe aus, in denen Männer deutlich in der Mehrzahl sind. Als Postbus-Lenkerin, Zugführerin und Verschub-Mitarbeiterin zeigen sie, dass Frauen bei der Berufswahl keine Scheu haben sollten.

Julia Tscharfs Arbeitsplatz ist der Westbahnhof in St. Veit an der Glan © KLZ/Markus Traussnig

Der Westbahnhof in St. Veit an der Glan ist der Arbeitsplatz von Julia Tscharf. Die 28-Jährige ist dort im Güterverkehr als Verschub-Mitarbeiterin tätig. „Wir zerlegen und bilden Züge und suchen die richtigen Waggons“, umreißt Tscharf ihre Tätigkeit. Vorgegangen wird nach einer Liste, auf der jeder Waggon vermerkt ist. „Waggons werden angekuppelt. Beim Abkuppeln muss der Waggon gesichert werden“, erklärt Tscharf. Gearbeitet wird bei jedem Wetter. „Ob Wind, Regen oder Schnee – wetterscheu darf man nicht sein“, sagt die Ebenthalerin. Bei jedem Schritt und Tritt ist höchste Aufmerksamkeit gefragt. Es muss ständig kommuniziert werden. „Der Lokführer sieht ja nichts“, sagt Tscharf, die ihre Ausbildung im Jänner abgeschlossen hat und noch in der Einschulungsphase ist. Tscharf ist kärntenweit eine von zwei Frauen, die diesen Beruf ausüben. „Von den Männern wurde ich super aufgenommen und werde voll unterstützt“, sagt Tscharf, die gerne Rad fährt und Zeit mit ihren vier Nichten verbringt.