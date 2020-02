Harald Dobernig, freiheitlicher Ex-Politiker, sagte Freitag am Landesgericht als letzter Zeuge aus. Er will von Geldzahlungen an Jörg Haider nichts gewusst haben. Der Schöffensenat sprach beide Angeklagten frei. Nicht rechtskräftig.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch das Feriendorf am Maltschacher See wurde gekauft © Eggenberger

Der Seenkauf-Prozess gegen Aucon-Vorstand Heinz Liebentritt und Ex-ÖGB-Finanzchef Clemens Schneider am Landesgericht Klagenfurt endete am Donnerstag mit Freisprüchen für beide Angeklagten. Richterin Ute Lambauer meinte in ihrer Begründung, die politische Konstellation zwischen ÖGB und Jörg Haider spreche nicht dafür, dass hier Parteienfinanzierung im Spiel gewesen sein solle. Elisabeth Kaufmann-Bruckberger habe sehr widersprüchliche Aussagen gemacht, und zwar nicht nur in Nebensächlichkeiten, sondern in essenziellen Fragen. Es könne nicht festgestellt werden, dass Zahlungen "mittelbar oder unmittelbar" an Haider geflossen seien. Die Staatsanwaltschaft meldete Nichtigkeitsbeschwerde an, der Freispruch ist nicht rechtskräftig.