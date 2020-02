Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Klagenfurterin Jasmin Ouschan feierte beim ersten Stop der Billard-Eurotour 2020 in Treviso ihren bereits 19. Eurotoursieg © KK/EPBF

Die Performance war noch nicht so solide, wie sie hätte sein können. Das war mir jedoch klar, da ich mich noch in der Aufbauphase befinde und an den Feinheiten gefeilt werden muss, doch als frischgebackene Vizeweltmeisterin hier gleich zuschlagen zu können, war vor allem auch fürs Selbstvertrauen enorm wichtig. Denn in so einer Ausgangsposition ist immer Druck da, jetzt bin ich natürlich extrem entspannt“, strahlte Kärntens Billard-Queen Jasmin Ouschan und versprach im selben Atemzug, dass sie 2020 freilich noch auf ihren 20. Titel los gehen will. „Das wär ein cooles Zahlenspiel zu einem Jubiläum.“ Mit Finnland, Bulgarien, Portugal und der Türkei bieten sich dafür noch vier Gelegenheiten.