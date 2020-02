Klagenfurt Student verlor Doktorarbeit: Finderlohn auf 3000 Euro erhöht

Andreas Groba ließ vor einer Woche seinen Rucksack samt Laptop und USB-Stick im Flixbus in Klagenfurt liegen. Ein Villacher meldete sich nun bei der Kleinen Zeitung und verzehnfacht den Finderlohn.

Viel Material hat Groba für seine "Diss" zusammengesucht, zahlreiche Stunden in Archiven verbracht © Markus Traussnig

"Ich möchte dem armen Studenten gerne helfen und die Auslobung von 300 auf 3000 Euro erhöhen." Mit diesen Worten wandte sich nun ein Mann aus Villach (Name der Redaktion bekannt) an die Kleinen Zeitung. Er hat am Samstag den Bericht über die verlorene Dissertation gelesen und spontan beschlossen, zu helfen. Der Villacher möchte vorerst anonym bleiben - und er sichert dem Finder des Rucksacks auch vollste Anonymität zu. "Ich hoffe, dass 3000 Euro ein Anreiz sind, den Laptop und den USB-Stick zurückzugeben."