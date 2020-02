Facebook

In den sieben Jahren der Pilotphase soll es in Kärnten drei Ausbildungsdurchgänge und 120 Absolventen mit Matura geben © Fotolia

Für Jugendliche in Kärnten gibt es ab Herbst eine neue, fünfjährige Ausbildung mit Matura: In Klagenfurt und Villach starten Pilotprojekte für die Pflegeausbildung an berufsbildenden höheren Schulen mit je einer Klasse. Das Land Kärnten, Caritas und Diakonie ziehen an einem Strang, „um junge Leute für die Pflege zu motivieren“. In Villach ist die Diakonie der Schulträger, untergebracht ist man an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule des Landes (GuK), die das Lehrpersonal für die Pflegefächer stellt. In Klagenfurt ist die Caritas der Träger und Schulstandort.