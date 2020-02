Windspitzen bis zu 100 km/h Sturmschäden sorgten für 40 Feuerwehreinsätze in Kärnten

Facebook

In Bad Kleinkirchheim stürzten mehrere Bäume auf den Mallnockweg © FF Bad Kleinkirchheim

Sturmtief "Petra", das am Dienstag mit bis zu 150 km/h über Österreich fegte, hat Kärnten glimpflich davon kommen lassen. Teilweise kam es zu Stromausfällen, in einigen Skigebieten musste der Liftbetrieb für einige Zeit eingestellt werden. Auf dem Dobratsch wurden Windspitzen von 136km/h gemeldet. In anderen Bundesländern kam es zu zahlreichen Schäden, in Oberösterreich gab es sogar ein Todesopfer zu beklagen.